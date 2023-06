GF Vip 8, spunta il nome del primo concorrente: ecco la Vippona che potrebbe entrare nella casa

Manca ancora molto alla prossima edizione del GF Vip, ma in questi giorni stanno emergendo numerosi retroscena sul reality più amato d’Italia. Nel corso delle ultime ore, infatti, il settimanale ‘Oggi’ ha reso noto il nome della presunta prima Vip che potrebbe varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia.

Alfonso Signorini sta lavorando sodo per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. In questi giorni stanno circolando numerosi rumors riguardo la nuova edizione del reality. Tra i tanti gossip emersi, quello che non è passato inosservato riguarda i nomi dei nuovi opinionisti che potrebbe sostituire Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Uno dei nomi fatti è quello di Emanuele Filiberto ma, al momento, la notizia non ha ancora trovato nessuna conferma.

Ma non è finita qui. Come già anticipato, in questi giorni il settimanale ‘Oggi’ ha rivelato quello che potrebbe essere il nome del primo concorrente ufficiale della prossima edizione del GF Vip 8. Queste sono state le parole del noto settimanale a riguardo:

C’è il primo nome per la nuova edizione del GF Vip 8.

E, continuando, il settimanale ‘Oggi’ ha rivelato l’identità della presunta Vippona che potrebbe varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia:

La popolare giornalista Annalisa Chirico sarebbe pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello.

Al momento si tratta solamente di un gossip non ancora confermato né smentito. I diretti interessati hanno preferito rimanere in silenzio ed hanno preferito non commentare il rumor in questione.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. I fan del reality non stanno più nella pelle e sono curiosi di scoprire da chi sarà composto il cast che a settembre entrerà nella casa più spiata d’Italia. Noi vi terremo sicuramente aggiornati.