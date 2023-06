GF Vip, Emanuele Filiberto sarà il nuovo opinionista? L’indiscrezione

La settima di edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa ad aprile e già iniziano a circolare alcune voci riguardo la prossima edizione del reality che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe tornare su Canale 5 a partire dal prossimo settembre. Nel corso delle ultime ore stanno circolando alcune voci secondo cui Emanuele Filiberto sarà uno dei nuovi opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip: ecco tutti i dettagli.

Emanuele Filiberto nuovo opinionista del Grande Fratello Vip? Stando a quanto emerso nelle ultime ore, pare che Alfonso Signorini sarebbe rimasto insoddisfatto da Orietta Berti in questo ruolo e starebbe pensando proprio a rimpiazzarla con Emanuele Filiberto.

La notizia è stata resa pubblica da ‘TV Blog’ che ha rivelato:

Orietta Berti a più riprese è stata data per certa nella prossima stagione del reality. In realtà, però, la sua rinnovata presenza non convincerebbe del tutto Signorini. La prestazione al GF Vip 7 non avrebbe soddisfatto in pieno il conduttore, che probabilmente si sarebbe aspettato un contributo più brillante e incisivo. La Berti, dal canto suo, sarebbe ancora sotto contratto con Mediaset. Nel caso di una sostituzione al GF, verrebbe dirottata su altri progetti a lei dedicati.

Nonostante la notizia sta diventando sempre più insistente, è importante sottolineare che al momento si tratta solamente di rumors non ancora confermati né smentiti. I diretti interessati sono rimasti in silenzio e non hanno ancora commentato il gossip sul Grande Fratello Vip che sta circolando in queste ore.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Alfonso Signorini rivelerà qualche retroscena in merito a questa vicenda, incuriosendo non poco i fedeli telespettatori del Grande Fratello Vip. Emanuele Filiberto sarà il nuovo opinionista del reality? Lo scopriremo presto!