Cosa succederà a Natale? Tante le domande rimaste in sospeso, Signorini: "Non sarete soli"

GF Vip e le festività. Ci sono delle domanda ricorrenti in questi giorni e sono: ma il giorno di natale il reality andrà in onda? Le telecamere della casa continueranno ad essere accese? I concorrenti avranno modo di mettersi in contatto con i propri parenti per gli auguri di natale? La scorsa puntata è iniziata con un filmato in cui si vedeva la reazione dei vipponi alla notizia del prolungamento del reality.

FONTE WEB

Tra i più sconvolti c’era Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci, Enock e Dayane Mello. Ognuno di loro per le proprie ragioni. Il conduttore si è rapportato ai concorrenti durante la diretta. Dayane Mello interviene a gamba tesa e dice: “Godo perché i concorrenti forti che volevano vincere ora sono deboli”. Ma cosa succederà per coloro che intendono rimanere la notte del Santo Natale? Questa è la domanda che ha messo in crisi i coinquilini: dover trascorrere lontano dai propri affetti questo momento di festa così importante.

Maria Teresa Ruta spiega la sua angoscia così: “Il nostro compito è di restare a tenere compagnia agli spettatori. Però, il nostro cuore comunque è dilaniato. I sei anni della figlia di Dayane non tornano più, gli 80 anni di mia madre non tornano più. Penso che la voglia di restare vincerà su tutto, ma abbiamo bisogno di sentire la voce dei nostri cari”.

FONTE CASA GF VIP

Il conduttore cerca di rassicurare tutti i gieffini e dice: “Godetevi questa esperienza perché non ricapiterà più un’altra volta. Faremo in modo di farveli anche incontrare questi affetti, di farveli sentire. Non passerete il Natale completamente da soli e abbandonati. Non posso dirvi di più”. Insomma, non è ancora dato sapere cosa succederà in queste feste all’interno della casa del GF VIP, ma di sicuro sarà un Natale diverso per tutti.

FONTE CASA GF VIP

Ciò che è certo è che tutti i partecipanti avranno modo di mettersi in contatto con i propri cari e scambiarsi gli auguri.