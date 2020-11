Nuovo litigio ieri pomeriggio nella casa del Grande Fratello Vip. Protagonisti del battibecco la contessa Patrizia De Blanck e Stefania Orlando. Pietra dello scandalo la tintura per capelli di Patrizia.

Fonte: Mediaset

La contessa aveva deciso ieri di lavarsi i capelli e fare la tinta. Fino a quando in casa c’era Matilde Brandi, ci pensava lei, ora che la ballerina è uscita dalla casa, Stefania Orlando si era offerta di aiutarla e glielo ha ricordato in giardino.

La precisazione a voce alta avrebbe mandato su tutte le furie Patrizia De Blanck che ha iniziato a inveire contro la coinquilina. La Orlando offesa è scappata via in stanza in lacrime dicendo: “Non esco più. Basta, non può sempre offendere”.

Maria Teresa Ruta ha svelato tutto alla Orlando

Raggiunta immediatamente da Adua De Vesco e Maria Teresa Ruta la Orlando sembrava non voler sentire ragioni. Poi La Ruta ha svelato sotto voce il motivo che avrebbe fatto infuriare la contessa:

“Non vuole che si sappia che si lava poco…” – ha detto.

Fonte: Mediaset

Maria Teresa Ruta lo ha detto a bassa voce nell’orecchio di Stefania Orlando ma la frase non è sfuggita ai telespettatori più attenti che hanno subito commentato sui social: “Che orrore”, oppure “La contessa ha stufato con le sue offese, qualcuno la iniziasse a nominare“.

Patrizia De Blanck che nelle ultime ore si è lasciata andare anche ad un aneddoto abbastanza violento capitatogli con il suo ex marito Giuseppe Drommi, padre della figlia Giada De Blanck, colpito in testa con una scarpa. “Avevo la scarpa col tacco, gliel’ho tirata in testa, c’era tutto il sangue…” – ha ricordato De Blanck descrivendo la scena a Pierpaolo Pretelli e Massimiliano Morra.