La scorsa edizione del GF Vip ha avuto un cast a dir poco sfavillante, a partire dagli opinionisti. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe si sono distinte rivestendo questo ruolo: le due donne sono state delle opinioniste coi fiocchi, intervenendo nei giusti momenti e con le giuste parole.

Per di più, le due hanno dato vita anche a vari interessanti battibecchi, dato che tra loro non corre esattamente buon sangue. Alla fine del reality, girava voce che entrambe a settembre avrebbero ricevuto il benservito, eppure così non è stato.

Di recente i giornali di gossip hanno parlato di una riconferma di Sonia nel ruolo di opinionista, mentre la poltrona di Adriana verrà occupata dalla cantante Orietta Berti.

Nelle ultime ore, sul profilo Instagram ufficiale del GF Vip ha confermato questa indiscrezione, scatenando una reazione forte da parte dei followers. In molti si schierano dalla parte della Volpe, commentando con parole forti ad esempio.

“Avete fatto fuori la Volpe perché smascherava il programma mentre Sonia difendeva gli indifendibili. Partiamo malissimo”. La diretta interessata non ha commentato l’accaduto, ma le sue stories di Instagram parlano chiaro. Adriana infatti ha pubblicato lo screen del titolo di un articolo.

“GF Vip ufficializza Bruganelli, tumulto Web: valanga di critiche, Volpe difesa” ed ha aggiunto poche ma chiare parole: “Grazie, grazie, grazie per l’affetto che mi dimostrate sempre”. Insomma, i fans sono dalla parte di Adriana e anche lei stessa sembra non aver preso la cosa di buon grado. Di certo, il pubblico è sconvolto.

Le cose sono andate molto diversamente da come ci si aspettava, ma la Volpe lo aveva previsto. Basti pensare alle parole che aveva pronunciato lei stessa in un’intervista rilasciata a stretto giro di posta dalla fine del reality: “Sonia ha detto che non tornerà, ma non è certo nulla. Lei mette le mani avanti dicendo ‘non lo faccio più’, ma il sottotitolo è ‘se mi corteggiano torno sulla poltrona’”.