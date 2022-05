Orietta Berti racconta un annedoto su suo marito: “Una volta mi ha abbandonata”

Senza alcuna ombra di dubbio Orietta Berti è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati all’interno del mondo della televisione italiana. Di recente la nota cantante ha deciso di raccontare un aneddoto riferito a suo marito Osvaldo. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Orietta Berti non finisce mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente l’artista è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata una rivelazione su suo marito Osvaldo che lei stessa ha rilasciato in occasione di un’intervista.

In diverse occasioni, Orietta Berti ha condiviso con tutti i suoi fan alcuni episodi divertenti della sua vita. A seguito della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 e dopo aver raggiunto l’apice del successo duettando con Fedez e Achille Lauro, la cantante ha raccontato una disavventura automobilistica.

In occasione di un’intervista rilasciata a Che Tempo Fa?, il programma condotto da Fabio Fazio, la donna ha dichiarato di essere stata abbandonata da suo marito Osvaldo. Il divertente episodio è avvenuto qualche anno fa presso un autogrill. Queste sono state le sue parole:

Ha fatto benzina, io ero sul retro che dormivo. Sono scesa per andare in bagno, lui è salito in macchina ed è partito, credendo che io fossi ancora lì a dormire..