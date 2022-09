GF Vip, Adriana Volpe pronta a tornare nel reality

Nel corso delle ultime ore sono emerso novità molto importanti riguardo il GF Vip. Stando alle indiscrezioni, pare che il reality si stia preparando ad un grande ritorno: quello di Adriana Volpe. La conduttrice, nonché ex opinionista del programma, si prepara a tornare in vesti completamente diverse. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Adriana Volpe pronta a tornare al GF Vip. Stando a quanto riportato da ‘TV Blog’, questa sera la conduttrice farà il suo ritorno nel programma ma in un ruolo completamente diverso da quello che ha già ricoperto. Il portale anticipa infatti che la Volpe farà una sorpresa all’amico Giovanni Ciacci.

Ricordiamo che Adriana Volpe e Giovanni Ciacci hanno lavorato insieme nel programma Ogni Mattina, andato in onda su TV8. Stando alle indiscrezioni, pare che oltre a fare una sorpresa al gieffino, la Volpe avrà un faccia a faccia con la sua nemica-amica Sonia Bruganelli.

Tra le due non scorre buon sangue e sono state molte le occasioni in cui entrambe si sono punzecchiate sui social. Questa sera, dunque, dovrebbe esserci finalmente la resa dei conti. Per quanto riguarda invece Alfonso Signorini, pare che tra il giornalista e la Volpe abbiano chiarito le loro incomprensioni.

Adriana Volpe e le dichiarazioni sul rifiuto di tornare come concorrente al GF Vip: le parole dell’ex opinionista

Dopo aver rifiutato la proposta di Signorini di tornare in casa come concorrente, Adriana Volpe ha rotto il silenzio svelando alcuni importanti retroscena riguardo questa curiosa vicenda. Questo è quanto dichiarato dalla showgirl durante l’intervista a ‘FanPage’: