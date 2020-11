Adua Del Vesco scoppia in lacrime per le parole che Antonella Elia le ha riservato

Al GF VIP oggi c’è aria di bufera, Adua Del Vesco pare molto preoccupata. L’attrice scoppia in lacrime per le parole che Antonella Elia le ha riservato. La giornata di oggi è stata occasione di riflessione ma anche motivo di paure, un momento molto difficile per l’attrice.

Le parole dette dall’opinionista del GF Vip Elia hanno gettato Adua in una crisi, tanto che la ragazza si è lasciata andare allo sfogo verbale e alle lacrime. È il suo rapporto speciale con l’amica, Dayane, a scatenare tanta incertezza nella ragazza. I loro baci sono stati messi in discussione più di una volta, sia dal pubblico, sia all’interno della casa.

La Del Vesco vuole mettere in chiaro la sua posizione: “Sono fidanzata, non provo nessun sentimento amoroso per Dayane. La considero soltanto una delle mie migliori amiche”. Oggi però l’attrice si rifugia nella stanza lavatrice e non regge il peso dell’incertezza. La tensione accumulata in questi ultimi giorni la fa vacillare, incertezze e paure si fanno sentire.

Confida i suoi timori a Francesco Oppini e Stefania Orlando, e si mostra visibilmente preoccupata della reazione del suo fidanzato Giulio a tali insinuazioni. Il pensiero va alle parole di Antonella Elia. Infatti l’opinionista ha accusato Adua di tradimento e che lo scambio di baci con Dayane non è stato solo in forma amichevole.

I coinquilini hanno cercato di tranquillizzare l’attrice. Francesco e Stefania fanno fede all’intelligenza di Giulio. Secondo i suoi compagni, non c’è nulla di cui preoccuparsi: “Di sicuro Giulio ha capito la situazione” gli viene detto. In casa, però, cominciano a sorgere dei dubbi sulla sincerità di Dayane Mello.

Uno dei primi a porsi degli interrogativi è Tommaso Zorzi. L’influencer vuole dare un consiglio alla Del Vesco sulla sua amica speciale e dice: “Goditi questa amicizia con lei ma non farti usare. Ho paura che si sia scritta un copione”. Di sicuro a breve Alfonso Signorini organizzerà un confronto tra Adua e il suo fidanzato e potremmo capire meglio cosa ne pensa lui di tutto ciò.