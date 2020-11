Tommaso Zorzi si sfoga per non aver ricevuto nessuna sorpresa dalla madre, e la contessa lo appoggia

Nel corso degli ultimi giorni Tommaso Zorzi sta mostrando un lato fin qui in parte inedito nella Casa del Grande Fratello Vip. Meno solare e più cupo, il giovane ha mostrato il proprio disagio nel non ricevere sorprese da parte della madre, a cui è parecchio legato. Secondo quanto è emerso, la signora in questione si sarebbe rifiutata di mettersi in collegamento con il figlio.

Tommaso Zorzi esprime il malumore personale

Mentre conservava con alcuni coinquilini del reality show di Canale 5, Tommaso Zorzi ha espresso il malumore personale, riscontrando un atteggiamento solidale nei compagni di viaggio. Anche Patrizia De Blanck ha difeso l’influencer, scagliandosi contro la madre. Tuttavia, i fan di Zorzi non hanno gradito le esternazioni della contessa.

Crollo emotivo

Tommaso Zorzi ha riportato l’ennesimo crollo emotivo nella Casa di Cinecittà. Il ragazzo ha affermato di avvertire parecchio l’assenza di mamma. Il fatto che la donna non decida di fargli sentire il suo sostegno attraverso un messaggio o una sorpresa sta incupendo particolarmente la star del web.

Allora, nella giornata di ieri, mercoledì 4 novembre, si è sfogato, lasciando trapelare appieno il suo disappunto. Nell’apprendere tali considerazioni, Patrizia De Blanck è stata, al suo solito, tranchant, asserendo: “Che razza di madre”. Il giudizio severo della socialite contro la madre di Tommaso Zorzi non è stato per nulla gradito dagli ammiratori di quest’ultimo. In tanti, infatti, si sono precipitati su Twitter per avanzare delle critiche alla contessa.

La sorella placa gli animi

Dato il polverone sollevato, la sorella di Tommy, Gaia, ha deciso di prendere pubblicamente parola sui social network per chiarire un po’ meglio la situazione. In realtà, sostiene la sorella, non c’è stato finora nessun genere di contatto per via della produzione.

Tommaso Zorzi: la produzione ha alzato un muro

Difatti, su Twitter Gaia ha raccontato di aver scritto a Guenda Goria, Myriam Catania e mandato un glovo fuori dalla casa. Francesca con la K doveva salutarglielo la puntata scorsa, ma se ne è dimenticata. A confermare la sua versione dei fatti gli screenshot condivisi delle conversazioni avvenute con Myriam e Guenda.