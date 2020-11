I ragazzi del GF Vip, ieri sera, hanno allietato il pubblico con un gioco ideato dalla redazione. Il GF ha chiesto a tutti gli inquini di “mettersi i panni” degli altri compagni di avventura. Insomma, i vip si sono cimentati in imitazioni, alcune grossolane altre ben fatte, ma tutte divertentissime. A tutti è stato chiesto di imitate un altro dei concorrenti.

Tommaso Zorzi, ad esempio, si è trasformato in una Selvaggia Roma incredibilmente coatta e sguaiata, Zelletta ha preso il posto di Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis ha interpretato Pierpaolo e Adua Del Vesco ha fatto Elisabetta Gregoraci. Ma questa ultima esibizione non si è conclusa serenamente, e forse è stata fatta in modo un po’ eccessivo.

Adua è stata decisamente poco delicata con Elisabetta. Infatti, prima ha preso il sosia di Pierpaolo al guinzaglio, portandolo a spasso come un cagnolino, per poi ballargli davanti in modo sexy. Subito dopo, il sosia di Eli ha litigato, furiosamente, con la versione tamarra di Selvaggia. Infine ‘Adua Gregoraci’, si è proclamata la regina di Montecarlo.

Lo scopo era divertirsi tra amici, no? Eppure questa esibizione è stata abbastanza cattiva, quasi un colpo basso. In ogni caso, la vera EliGreg è sembrata molto piccata e infastidita da quello che ha visto. La showgirl ha commentato, molto rabbuiata: “Però non sono così cattiva con Pier, non lo tratto in questo modo”. La Del Vesco ha cercato di alleggerire il clima, giustificandosi con la sua amica: “Ma è una caricatura, stiamo scherzando”. La badessa dopo un primo momento di tensione e occhiate in cagnesco all’amica, sembra averla perdonata.

Infatti, sicuramente, Elisabetta ha capito bene che Adua era sarcastica e stava solo scherzando. Infatti la badessa, che probabilmente presto lascerà la casa del GF Vip, ha subito ricominciato a chiamare “amor” Adua. Invece, a non gradire la scenetta messa su dalla Del Vesco, sono stati i fans di EliGreg, che hanno commentato molto negativamente l’accaduto sui social. Tutti, infatti, hanno aspramente criticato la cattiveria di Adua, dispiacendosi per la reazione della povera EliGreg.