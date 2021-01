GF Vip: Adua in lacrime per il fidanzato: “Non mi amava più”

Adua Del Vesco in crisi per il fidanzato Giuliano disperata afferma: "Mi aveva detto che non mi amava più"

L’ultima diretta del GF Vip ha messo in crisi molti dei concorrenti. Una tra questi è Adua Del Vesco, ha avuto un confronto che l’ha molto destabilizzata. Presente in studio per lei c’è Giuliano, il suo fidanzato. I due si sono incontrati, ma sembra proprio che sia andato in modo inaspettato per entrambi.

Il ragazzo ha fatto un lungo e toccante discorso alla sua fidanzata. Il tutto si è concluso con un dono splendido: Giuliano ha dato ad Adua le chiavi di casa sua, con la promessa di un futuro e una vita insieme, dopo la fine del reality. Lei, però, non ha avuto la reazione che Giuliano si aspettava. Adua si è mostrata titubante, ed ha subito messo un freno a quella proposta. L’attrice lo ha salutato con un eloquente ‘ti voglio bene’ (invece del ‘ti amo‘ che tutti si sarebbero aspettati).

Adua ha chiesto a Giuliano del tempo per riflettere su questa importante decisione. Lei, poi, ha chiesto anche di passare qualche giorno insieme, per capire e sistemare i problemi della loro relazione, una volta finito il GF. Adua, ovviamente, dopo la puntata è entrata in una profonda crisi. L’attrice si è chiusa nella sauna, ed è scoppiata in un pianto dirompente. Gli inquilini hanno impiegato un po’ di tempo ad accorgersi della sofferenza di Adua.

Quando i gieffini si sono resi conto che l’attrice stesse piangendo, Andrea Zelletta e Maria Teresa Ruta si sono precipitati per cercare di rassicurarla. Adua, allora, si è sfogata con loro: “Mi ha regalato le chiavi di casa, ma sono già andata a vivere da lui in passato, ma dopo un mese me ne sono andata perché mi aveva detto che non era più innamorato di me. Ho paura di rivivere quell’incubo”.

La gieffina non riesce a contenere la disperazione. Adua non ricorda le parole che ha detto al suo ragazzo, ma sente un profondo senso di malessere. Addirittura, la ragazza starebbe pensando di abbandonare la casa del GF Vip. Lei a Giuliano, aveva detto questo: “Apprezza la mia sincerità perché potrei dirti ‘sono stra-felice’, ma ti dico che non me l’aspettavo ed ho bisogno di un attimo di tempo. Io prendo la chiave con la premessa che dobbiamo chiarirci e stare un attimo insieme per chiarire tante cose”.