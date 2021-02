GF Vip: Adua rivela i suoi sentimenti per il coinquilino

Nonostante il GF Vip stia per finire, continuano a crearsi nuovi legami, spesso profondi. Ormai gli indizi sono chiari, dopo gli scherzi, i biglietti scambiati in segreto e le cure che si scambiano sembrano non esserci dubbi: Adua Del Vesco è attratta da Andrea Zenga. L’attrice è così presa da Zenga che pare quasi sul punto di lasciare definitivamente Giuliano, il suo ragazzo. A dare un importante segnale in questa direzione è stato il discorso tra Adua e Andrea Zelletta.

L’attrice ha deciso di rivelare i suoi sentimenti e dalle sue parole trapela che tra lei e Andrea il feeling è crescente. La situazione è davvero complicata e il rapporto con Giuliano sembra avviarsi verso un inesorabile declino. Le parole della Del Vesco confermano un forte interesse. Ecco cosa ha rivelato l’attrice parlando con Andrea Zelletta: “Lui è molto rispettoso, ma in primis lo sono anche io. Però mi sento come se stessi comportandomi poco bene nei confronti di Giuliano“.

Ma Adua non vuole precipitarsi o trarre conclusioni affrettate. L’attrice vuole prima mettere tutto in chiaro fuori dalla casa del GF Vip: “Nella vita mai dire mai, però voglio sistemare le cose fuori. Per come sono fatta adesso mi sento di dire che devo fare queste cose fuori e devo capire“. Adua, in breve, ha spiegato di non provare più gli stessi sentimenti per il compagno e che, nonostante senta la sua mancanza, testualmente “ci sono tanti però”.

La Del Vesco, anzi, rivela che: “Ad essere onesta non posso dire che mi manca da morire perché io mi sento che è cambiato qualcosa“. I telespettatori sanno bene cosa è cambiato. Infine, l’attrice ha decretato: “Ho bisogno di capire se sono ancora innamorata di lui. Non lo so attualmente. Ho bisogno di vedere lui. Ho dei dubbi se sono ancora innamorata, mi fa male dirlo, ma è questa la verità”.

La confessione con Andrea Zelletta è stata lunga e molto profonda. In effetti, il dilemma è davvero difficile da risolvere, specie stando chiusi nella casa. “Devo capire se è amore o abitudine. Vorrei riprovare le sensazioni di cui tu parli con Natalia. Non so cosa sarà tra noi” conclude Adua, aggiungendo: “Poi a me con lui manca la fiducia. Il punto è che devo capire se lo amo ancora”. Sembra difficile che queste incertezze siano proprie di una persona davvero innamorata.