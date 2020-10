Il GF Vip, oltre a regalarci momenti inediti dei personaggi più in vista nella scena italiana, coinvolge anche tutti coloro che hanno un legame con gli inquilini, pur rimanendo fuori dalla casa. In questa edizione Alba Parietti, mamma di Francesco Oppini, è particolarmente attiva nel commentare il percorso del figlio e, quando serve, difenderlo.

In questo caso la Parietti si rivolge a tutti coloro che credono che l’amicizia tra Oppini e Tommaso Zorzi sia solo una strategia ben congegnata. La donna ha scelto di prendere l’argomento in un post pubblicato su instagram. Alba, però, poco dopo ha deciso di eliminarlo, per motivi ignoti.

La Parietti dice: “Io credo che chi parla, non parlo degli odiatori da tastiera, parlo delle striscianti insinuazioni dentro casa, abbia due motivi per dubitare di questa amicizia. La prima è la malignità fine a screditare la lealtà di Francesco e questo è davvero una cattiveria perché è uno che non ha mai voluto usare la popolarità della propria madre, figuriamoci di un amico”.

Continua la donna, che poi aggiunge: “Chi è abituato a mettere in scena teatrini a qualsiasi prezzo, probabilmente crede che tutti siano fatti come lui o meglio lei”.

Alba è sicuramente molto orgogliosa di suo figlio e delle sue scelte. Francesco è venuto al mondo dall’unione tra Alba Parietti, appunto, e Franco Oppini. Francesco aveva già preso parte al reality ‘La fattoria‘. Nonostante ciò, al di fuori di queste partecipazioni, ha sempre preferito stare lontano dai riflettori, preferendo un lavoro che non lo mettesse al centro delle attenzioni mediatiche.

Oppini si occupa di vendita di automobili, e il suo lavoro sembra dargli grandi soddisfazioni. L’unica occupazione che lo avvicina al mondo di sua madre è quello di commentatore calcistico su 7Gold. Alba è totalmente in accordo col figlio al riguardo, e non perde mai occasione per elogiarlo.

Per concludere in bellezza, Alba continua a dimostrare il suo sostegno al figlio, benedicendo il rapporto con Zorzi. Sicuramente tutto il web è rimasto incantato dalla fantastica coppia che i due potrebbero formare, e Alba non è da meno: “Io amo l’amicizia tra Tommaso e Francesco perché sono due intelligenze e sensibilità diverse ma molto simili”.

Infine, la Parietti lancia una frecciatina ad alcuni concorrenti della casa, che reputa particolarmente infingardi, ma preferisce per eleganza non fare nomi: “Un saluto al duo “Siam siamesi siam … e molto ci assomigliam… nelle cattiverie che diciammmm” ma lui le ha già individuate“.

Pochi minuti dopo, il post è stato eliminato. Forse per accrescere la polemica? Una cosa è certa, Alba Parietti sta diventando uno dei commentatori più amati di questo GF Vip.