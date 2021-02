GF Vip: Alda D’Eusanio rompe il silenzio dopo l’eliminazione

Alda D’Eusanio è stata una delle concorrenti dalla permanenza più breve in questa edizione del GF Vip. Il suo percorso è durato appena i giorni, ma le frasi pronunciate in questo periodo le sono costate l’eliminazione. Ormai sono passate 24 ore dalla decisone di Mediaset di squalificarla dal reality: la sue parole sono state eccessive e pessime, specie considerando che quelle più gravi ( su Laura Pausini e Paolo Carta) sono state le ultime di una lunga serie.

Ai concorrenti ancora in gara è stato vietato di commentare l’accaduto, e nessuno (eccezion fatta per Tommaso Zorzi), ha nominato la giornalista dopo la sua eliminazione. Ora Alda rompe il silenzio, e parla ai microfoni di Adnkronos. L’ex gieffina, però, ha detto solo di non avere ancora modo di parlare dell’accaduto. Poche e significative le parole di Alda, che sembra abbastanza confusa: “Posso dire che appena capisco bene cosa è successo… Ne riparliamo“.

La D’Eusanio avrà sicuramente saputo che le sue parole al GF Vip le sono costate una querela dalla Pausini, e le sarà stato consigliato di percorrere la via del no comment. Facile pensare che passerà molto tempo prima che possiamo vederla nei salotti tv. Per quanto riguarda il televoto che riguardava Alda D’Eusanio e Samantha De Grenet, questo è stato ovviamente annullato per l’eliminazione della giornalista.

GF Vip: il messaggio di Mediaset

I telespettatori che hanno votato tramite sms saranno ovviamente rimborsati, e la Mediaset ci ha tenuto a mandare un messaggio ai telespettatori: “Ci dissociamo nettamente dalle dichiarazioni sgradevoli e altamente offensive della concorrente (anche quelle riferite a personaggi non presenti nella casa di Cinecittà)”.

Prosegue: “Questo è certamente un comportamento imperdonabile e che non poteva avere altri provvedimenti. Soprattutto visto che Alda D’Eusanio non è estranea al mondo della tv, ma è una vera professionista a cui certe frasi non possono scappare. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni”. Insomma, Alda stavolta l’ha fatta grossa. Chissà come andrà a finire.