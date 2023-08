GF Vip, Alda D’Eusanio si scaglia contro il reality: “È diventato qualcosa di inguardabile”

Nel corso delle ultime ore Alda D’Eusanio è tornata a far parlare di sé. In un’intervista rilasciata a ‘TAG24’ l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è scagliata fortemente contro il reality lasciandosi andare ad lungo sfogo che non è passato inosservato. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Alda D’Eusanio contro il Grande Fratello Vip. Come già anticipato, in un’intervista rilasciata a ‘TAG24’, l’ex gieffina si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sul reality che non sono di certo passate inosservate. Nel dettaglio, la D’Eusanio si è esposta in merito ai cambiamenti che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di attuare in casa Mediaset, rivolgendo non poche critiche al reality.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

La scelta di dare a Mediaset una faccia un pochettino più presentabile la condivido, perché negli ultimi anni, soprattutto il Grande Fratello, è diventato un qualcosa di inguardabile, per quanto riguarda proprio la volgarità. Per cui modificarla era necessario.

E, continuando, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi aggiunto:

Però, non è che tu modifichi o dai a un programma un aspetto un po più rispettabile, mettendoci semplicemente Cesara Buonamici come opinionista, devi cambiarlo dalla testa. Il ruolo di Alfonso Signorini è determinante per il programma. È molto importante, anche perché Signorini non è solo il conduttore, è anche l’autore, è la testa, è la mente del Grande Fratello.

Ma non è finita qui. L’intervista che Alda D’Eusanio ha rilasciato a ‘TAG24’ è poi proseguita con alcune dichiarazioni che la conduttrice ha fatto in merito alla sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Nel dettaglio, Alda ha rivelato che partecipare al Grande Fratello Vip è stato per lei un ‘grande errore’: