Come ogni anno al GF Vip, il noto reality show condotto dall’apprezzatissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci sono state delle infrazioni del regolamento. Anche in questa edizione è accaduto il fattaccio. Infatti questa settimana gli inquilini della casa del GF Vip non se la passeranno proprio bene a causa di una punizione piuttosto severa.

Fonte Studio GF Vip

Ma vediamo perché. Ieri durante una prova gli autori hanno chiamato il Freeze. Questa cosa consiste nella completa immobilità dei concorrenti in un determinato lasso di tempo. Aldo Montano ha commesso un’infrazione, infatti non è rimasto completamente fermo. Questo ha portato ad una punizione molto severa. Purtroppo il problema non riguarderà soltanto lo sportivo, ma anche tutti gli altri inquilini, il tutto nonostante la palese colpa dell’atleta.

Oggi infatti la produzione ha comunicato la tanto temuta punizione. Il budget settimanale per la spesa alimentare sarà ridotto alla misera somma di 280 euro. I concorrenti però avranno modo di riscattarsi e recuperare una buona parte della somma perduta. Gli inquilini non hanno preso affatto male questa notizia, anzi hanno anche sorriso tutti insieme.

Fonte Studio GF Vip

In ogni caso questa settimana dovranno organizzare la spesa con molta parsimonia a causa dei pochi soldi disponibili rispetto al solito per la colpa di un solo inquilino. Aldo questa settimana potrà avanzare poche pretese a causa del suo errore. Nel caso tutt’altro che remoto che non si riuscisse a recuperare la situazione tutto potrebbe cambiare creando del malcontento.

Fonte Studio GF Vip

Tutto questo in un momento di grande tensione all’interno della casa per varie altre problematiche. In questa situazione Aldo Montano potrebbe essere bersaglio di critiche e di accuse e potrebbero accendersi litigi. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi su questa vicenda che sicuramente non finirà così e che ci potrebbe portare numerosi colpi di scena e conflitti.