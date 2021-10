Come ogni anno Il GF Vip, il seguitissimo reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì, ci regala nuove coppie, nuove grandi amicizie e di conseguenza anche nuovi protagonisti, polemiche e strategie. Quest’anno sta tenendo banco in casa la relazione instauratasi tra il bel Manuel Bortuzzo e la nobile Lulù Selassié.

Fonte Studio GF Vip

I due giovani sin da subito hanno mostrato un interesse reciproco molto forte. Con l’uscita temporanea di Aldo per impegni sportivi e istituzionali, i due si sono molto avvicinati, al punto di dormire insieme in più di un’occasione. Con il ritorno dello sportivo però le cose stanno cambiando.

Il gieffino fin da subito ha cominciato ad avvisare Lulù che una volta rientrato Aldo, le cose sarebbero tornate come prima dell’uscita, ovvero che sarebbe tornato a dormire con lui. La principessa dal canto suo si è dimostrata sempre molto arrabbiata al riguardo tutte le volte che i due hanno affrontato il discorso. La nobile infatti la scorsa sera ha fatto di tutto affinché ciò non accadesse, riuscendoci in qualche modo.

Fonte Studio GF Vip

Com’è andata dunque? Aldo Montano nonostante più di qualche acciacco è stato “spedito” a dormire sul divano. Questa situazione ha indispettito non poco gli altri inquilini del GF Vip, ben consapevoli delle condizioni dello schermidore. I telespettatori vedendo tutto questo si sono molto risentiti con Lulù, accusandola di aver finto di stare male pur di ottenere il suo scopo, ovvero di non far dormire insieme Aldo e Manuel.

Fonte Studio GF Vip

A testimonianza della volontà del giovane gieffino ci sono molti video in cui cerca di far capire a Lulù di avere necessità dei propri spazi. I telespettatori si sono abbastanza divisi in merito alla questione. Una fazione crede che la principessa dovrebbe essere meno invadente e lasciare a Manuel i suoi spazi, l’altra invece dice che il giovane dovrebbe essere più chiaro riguardo la loro storia. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in questo “triangolo” che sta incuriosendo e non poco i telespettatori.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: