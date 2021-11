Tu gli anni il GF Vip, il noto reality show magistralmente condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ha visto la nascita di nuove amicizie. In questa edizione vale la stessa cosa. Una delle amicizie più belle di questa stagione è senz’altro quella che lega Aldo Montano, Alex Belli e Manuel Bortuzzo.

Fonte Studio GF Vip

Da qualche giorno però tra i primi due sembra essersi rotto qualcosa. In particolar modo dopo la puntata di ieri sera. Alfonso Signorini ha infatti mostrato allo sportivo una clip veramente dura. L’attore infatti la sera di Halloween ha attaccato l’amico mentre parlava di persone che “fanno falsi sorrisi”. “Quand’è che esce fuori il vero Aldo Montano? C’è o invece vuole tenere l’aplomb del campione olimpionico. Io Alex Belli sono uscito allo scoperto e lui quando esce allo scoperto e mostra chi è davvero?” la frase incriminata.

Appena visto il filmato il campione olimpico ha risposto con ironia che forse era stato fatto entrare troppo vino nella casa del GF Vip. Poi incalzato dal conduttore ha ammesso di esserci rimasto molto male, ha raccontato che la mattina avevano parlato in maniera amichevole e infine che adesso i due si sarebbero dovuti chiarire. Lo schermidore ha ribadito ad Alfonso Signorini di essere così caratterialmente e di non aver mai finto.

Dopo questa spiegazione lo sportivo si è rivolto direttamente ad Alex Belli con parole di fuoco. Aldo infatti ha detto all’attore di essere dispiaciuto della sua recita e che essendo uno sportivo è abituato a fare squadra e ad aggregare. In seguito Il campione è stato invitato a dire la sua sull’affair Belli-Sorge. In tal proposito con eleganza ha detto che entrambi sono entrati da sposati e che l’attore ha deciso sicuramente le modalità di gioco con la moglie.

Poi Aldo ha confermato le grosse differenze che li contraddistinguono. Aldo infatti ha ammesso che lui non sarebbe mai capace di avere tali atteggiamenti per una questione di rispetto verso sua moglie. Non ci resta che seguire le prossime puntate per vedere se i due torneranno ad essere amici o se ci saranno altri scontri