Ogni anno al GF Vip, il popolare reality show condotto con grande bravura da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, assistiamo a confronti duri tra personaggi dentro e fuori la casa. In questa stagione uno dei più interessanti è stato quello avvenuto tra Alex Belli e la sua bella moglie Delia Duran.

Fonte Studio GF Vip

Il chiarimento tra i due arrivato dopo che l’attore per diversi giorni ha avuto atteggiamenti tutt’altro che amichevoli nei confronti di Soleil Sorge. Inizialmente solo qualche abbraccio fino ad arrivare ai baci e alle coccole sotto le coperte. Visto tutto ciò la moglie di Alex ha chiesto di intervenire in trasmissione per un confronto. Durante l’incontro la donna ha invitato il marito a comportarsi bene e a rispettare la famiglia.

L’attore ascoltato lo sfogo aveva deciso di abbandonare la casa del GF Vip per i sensi di colpa. Soleil Sorge però l’ha fermato sulla soglia della porta. Il giorno dopo però qualcosa è cambiato. Alex infatti durante un colloquio con Katia Ricciarelli ha cambiato radicalmente opinione e ha attaccato la moglie. L’attore infatti ha rivelato che si sarebbe aspettato un atteggiamento diverso da Delia dopo che non si vedevano da mesi.

Poi il gieffino ha confessato che avrebbe piuttosto immaginato delle parole d’incoraggiamento, parole di affetto e di sostegno. Una sorta di carica per continuare la sua esperienza complicata dentro la casa. E invece niente, solo raccomandazioni a comportarsi bene, tenendo conto della famiglia fuori.

Dopo queste parole Katia Ricciarelli gli ha detto che fino a quando non uscirà, non riuscirà a trovare i motivi di tutto quello che è successo in queste settimane di permanenza nella casa. Non ci resta che aspettare le prossime puntate per capire se l’astio tra i due coniugi si è realmente placato o meno.