Ogni anno il GF Vip, la popolare trasmissione condotta dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha offerto nuovi protagonisti. Il ruolo di regina del gioco quest’anno va senza dubbio a Katia Ricciarelli. La cantante in più di un occasione è stata artefice di polemiche con vari inquilini del GF Vip.

Fonte Studio GF Vip

In alcuni casi invece ha cercato di mediare nei litigi degli altri. Nella querelle tra Aldo Montano ed Alex Belli l’artista ha cercato di essere imparziale dando le colpe ad entrambi. Non è successa la stessa cosa riguardo lo scontro tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Difatti Katia ha palesemente preso le parti della giovane influencer. La cantante ha deciso di parlare con l’attore.

Subito ha esordito consigliando ad Alex di cambiare il suo atteggiamento. Il tutto perché con il suo modo di fare ferisce la moglie Delia e fa passare Soleil per una rovina famiglie. Poi ha continuato dicendo che la giovane gieffina dopo la puntata era veramente a pezzi e con tutta la casa contro. Solo Giucas, Manila e lei le erano rimasti vicini.

Katia ha proseguito dicendo che il suo atteggiamento da giocherellone non è assolutamente corretto perché va a toccare la sensibilità degli altri. Dopo questo l’artista ha chiesto il perché all’attore della sua volontà di dormire con Soleil. In seguito lo ha incalzato dicendogli che si ha l’impressione che non voglia capire come comportarsi per evitare polemiche e gelosie, ma che mette decisamente la ragazza in cattiva luce.

Da donna e alle donne danno fastidio certi atteggiamenti. Infine Katia Ricciarelli ha concluso dicendo che i suoi sguardi a Soleil non mentono, da quelli si capisce ciò che l’attore realmente prova per lei. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi su questa complicata relazione.