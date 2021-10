Ogni anno al GF Vip, il seguitissimo reality show diretto con grande capacità da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha abituato a dei giochi quantomeno originali. In questa edizione l’ultimo e sicuramente più chiacchierato è il Kiss Freeze. Ma vediamo in cosa consiste.

Fonte GF Vip

Gli autori del GF Vip hanno comunicato che ogni volta che parte dalla regia la canzone Kiss i concorrenti devono baciare la persona che hanno vicino. Oltretutto devono rimanere “Freezati” ovvero fermi fino a quando il brano non viene tolto. Gli inquilini si sono prodigati in baci di tutti tipi. In fronte, sulla guancia, sulla testa. Addirittura con la mano davanti le bocche come nel caso simpaticissimo dei goliardici Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi.

Il bacio che però ha destato più clamore di tutti è stato quello tra l’attore Alex Belli e Soleil Sorge. I due si sono “esibiti” in un vero e proprio bacio a stampo, rimanendo così a contatto per diverso tempo. Infatti appena partita la canzone la bella ragazza è saltata al collo dell’attore. Il tutto è accaduto sotto lo sguardo a dir poco sbigottito di Francesca Cipriani che ha detto: “oddio ma si sono baciati in bocca!”.

C’è da dire che i due subito hanno stretto una forte amicizia, con Alex che ha sempre difeso Soleil durante le discussioni che la riguardavano. A tal proposito si è espressa anche Delia Duran, moglie dell’attore. La donna ha detto che è palese che i due abbiano un’amicizia speciale, una forte affinità ma si dice sicura che Alex non andrà oltre.

Qualora ciò dovesse succedere si è detta pronta ad entrare nella casa per fare un confronto. Ovviamente ha confermato che fino ad ora tutto va bene. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi su questa vicenda che sicuramente ci porterà altri colpi di scena.