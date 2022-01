Ogni anno il GF Vip, il popolare reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci riserva dei grandi colpi di scena. In questa stagione protagonisti di altissimo livello sono senza dubbio Alex Belli e sua moglie Delia Duran. Il primo è stato un concorrente della trasmissione dall’inizio. Durante la sua permanenza ha instaurato una relazione con Soleil Sorge.

Fonte Studio GF Vip

Visto l’evolversi della cosa la moglie Delia è andata più volte nella casa per dei chiarimenti. Alex durante l’ultimo è stato squalificato per aver violato le regole sulla quarantena. Dopo l’uscita sembrava essere tornato il sereno sul loro matrimonio, ma in realtà è durato poco. Difatti Delia ha rivelato di aver preso una pausa di riflessione con suo marito. Nel frattempo la donna è stata invitata a partecipare al GF Vip ed ha accettato.

All’interno della casa la vita per lei non è facile vista la presenza di Soleil. Nei giorni passati Alex ha scritto un Tweet su Instagram nel quale ringrazia Soleil per le belle parole che ha detto per lui. Alla fine di questo messaggio l’attore ha attaccato la moglie. Durante la puntata di ieri sera c’è stato un confronto tra i due. L’attore ha detto si è detto contento che l’unica persona che lo difende a spada tratta sia Soleil.

Riguardo la moglie ha detto che nemmeno lei spende una parola buona per lui nonostante il loro amore di più di tre anni. Delia arrabbiata ha risposto al marito che lui gli ha sempre mancato di rispetto. Poi ha proseguito dicendo che il problema di Alex è il suo essere egocentrico. L’attore ha subito risposto che l’egocentrismo non c’entra niente. Il vero problema secondo l’uomo è che Delia non lo ha mai difeso e che l’ha fatto Soleil che lo conosce solo da tre mesi.

Alfonso Signorini una volta ascoltato l’attore lo ha ripreso dicendo che il suo primo saluto non è stato per la moglie ma per Soleil. Il pubblico ha subito battuto le mani al conduttore. Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere le evoluzioni di questa situazione per capire se ci sarà una riconciliazione tra i due.