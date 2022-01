Alex Belli attacca, in diretta, Alessandra Basciano e lo deride

Nell’ultima puntata del GF Vip andata in onda, abbiamo assistito a uno scontro epocale tra Alex Belli e Alessandro Basciano. L’uscita di Belli dal reality, ha messo fine agli intrecci del triangolo amoroso venutosi a creare tra Soleil, Alex e la moglie Delia Duran.

Fonte studio GF Vip

Inoltre sono stati molti, nelle scorse settimane, i vipponi che, venuti a conoscenza del prolungamento del GF Vip, hanno deciso di ritirarsi dal gioco. In virtù di questi abbandoni, gli autori e lo stesso Alfonso Signorini, hanno deciso di far entrare nella casa più spiata dagli italiani, nuovi concorrenti. Tra di loro c’è il tanto discusso e chiacchierato ex corteggiatore di UeD, Alessandro Basciano.

Il nuovo coinquilino, ha sin da subito espresso il suo interesse per due ragazze all’interno della casa: Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Oggi Basciano fa coppia fissa con Sophie, ma molti fans credono che la cosa sia avvenuta solo perché il ragazzo, precedentemente, aveva ricevuto un rifiuto dalla bella Soleil. La Codegoni, è risultata per molti, una sorta di ripiego. Infatti capita spesso che il gieffino presti molte delle sue cure alla Sorge.

Fonte studio GF Vip

Un episodio eclatante è avvenuto a Capodanno, quando Alessandro, incurante della presenza di Sophie, si è gettato in un ballo molto sensuale con Soleil. Come precedentemente annunciato, nell’ultima puntata c’è stato un forte scontro. In passerella arriva Alex Belli che, forse geloso di Alessandro, lo attacca senza pesare le parole.

La lite ha inizio e l’attore parte in quarta. Rivolgendosi al suo avversario dice: “Zitto devi stare zitto!! Con quelle orecchie là fai solo ridere”. Alessandro controbatte: “Parli proprio tu che hai cent’anni e vai ancora in giro con il taglio sopra al sopracciglio? Sei un buffone ridicolo”. Un dibattito condito da molte parolacce e che fa cadere lo studio nel gelo del silenzio. Alfonso Signorini intima ai due più volte di rispettare le regole, ma le sue parole risultano vane.