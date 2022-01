Alfonso Signorini chiede in veste ufficiale, agli autori, un provvedimento disciplinare per i concorrenti

Puntata carica di colpi di scena quella del GF Vip, andata in onda ieri sera. Scontri, litigi faccia a faccia e insulti di ogni genere, non sono mancati a condire una diretta a dir poco faticosa. Alfonso Signorini si è dovuto più volte imporre per far rispettare le regole, con quelli che sembravano essere concorrenti fuori controllo.

Il momento delle nomination palesi, genera sempre diverse critiche e dinamiche infuocate. I vipponi litigano furiosamente, non dando mai retta a ciò che il conduttore dice e questo spesso e volentieri, fa perdere la pazienza al padrone di casa. Questo è ciò che è avvenuto anche nel corso dell’ultima diretta, in cui Lulù Selassiè ad un certo punto, durante un dibattito animato contro Soleil Sorge, si lascia sfuggire una parolaccia.

Parolaccia, che non è passata inosservata ad Alfonso Signorini, il quale ha dichiarato: “Che eleganza”. Ma non è tutto. Il conduttore del GF Vip, va su tutte le furie per ciò che continua ad accadere nella casa. Soleil e Lulù sono ormai fuori controllo e talmente tanto intente a gettarsi veleno l’una su l’altra, che non prestano attenzione alle varie intimidazioni che Signorini da loro.

Dinanzi a tale indifferenza, il conduttore alza la voce, rimettendo le concorrenti, a brutto muso, al loro posto. Chiuso il collegamento con la casa, e con un’atteggiamento evidentemente infastidito, Alfonso chiede in diretta e in veste ufficiale, agli autori del GF VIP, di prendere dei seri provvedimenti nei confronti dei concorrenti troppo indisciplinati. “Io devo dire che qualche provvedimento disciplinare verso questi ragazzi, lo dico ufficialmente, va preso”.

Si fatica ad andare avanti, dichiara: “Io così davvero non vado avanti…Non ci riesco…Scusate eh”. Alfonso Signorini ha perso decisamente le staffe e non si fa problemi a palesarlo in diretta TV. Comportamenti ritenuti volgari non sono più tollerabili: “Non si può legittimare un atteggiamento così volgare, maleducato e saccente”.