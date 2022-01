GF Vip: Alex Belli, dopo essere stato cacciato dallo studio, lascia l’Italia

GF Vip: Alex Belli è in partenza per una destinazione ancora sconosciuta

Nel GF Vip il protagonista più discusso è senza ombra di dubbio Alex Belli, che continua a tessere la tela del suo teatrino. Dopo una puntata contraddistinta dal confronto (o meglio dallo scontro) e dagli animi infervorati, Alex torna a far parlare di sé, tramite un nuovo tweet.

Fonte Studio GF Vip

Come tutti ben ricorderanno, nel corso della diretta Alfonso Signorini ha perso le staffe e ha cacciato dallo studio l’attore. Oggi una notizia bomba: Belli ha deciso di lasciare l’Italia per rigenerarsi lontano da tutto. A dare la notizia è proprio il diretto interessato, che annuncia la novità, come già detto, con un tweet.

“Ritorno alla mia factory creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare o definirci. In quel mondo magico, per il quale tanto abbiamo lottato che si chiama libertà di espressione di vita. Non è più il mio game”. Il messaggio non lascia spazio all’immaginazione. Belli si vuole allontanare dal GF Vip. L’ex gieffino pubblica una storia su Instagram in cui si vede chiaramente un aereo in partenza e uno scenario esotico.

Fonte Studio GF Vip

Dalle indiscrezioni che arrivano, sembrerebbe che l’attore stia andando a Sharm El Sheikh. Nessuno sa se tornerà in Italia prima della prossima puntata. Ciò che è sicuro è che Alex non ha preso di buon grado l’essere stato cacciato dallo studio, in quel modo. Signorini nel corso della diretta lo ha messo più volte alle strette.

“Insomma, ma cosa significa questo amore libero? Poter andare a letto con altre donne?”, aveva chiesto Alfonso, riferendosi alla storia con Soleil Sorge e Delia Duran. La risposta del gieffino è stata: “Il mio concetto di libertà è legato alla possibilità di poter vivere un’amicizia, anche se io e Sole abbiamo perso la bussola e, per questo a Delia ho chiesto scusa. Non significa andare a letto con altre donne. E non è quello che ho fatto con Soleil”.