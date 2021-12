GF Vip: dopo la squalifica di Alex Belli, Soleil Sorge vuota il sacco

Nel corso della scorsa puntata del GF Vip, in maniera del tutto inaspettata, Alex Belli è stato squalificato dal reality per non aver rispettato il freeze, abbracciando la moglie Delia Duran. Il comportamento dell’attore mette a rischio tutti gli altri concorrenti, dato che per Delia non è stata prevista nessuna quarantena preventiva. Tale atteggiamento ha spiazzato e mandato in crisi Soleil Sorge.

Fonte studio GF Vip

La gieffina, dopo la completa mancanza di rispetto del suo amico Alex, si lascia andare ad un duro sfogo. La Sorge rivela così tutta la verità. Nel corso della diretta Belli si scontra con Soleil. Poi l’attore è chiamato in giardino per un confronto definitivo con la moglie. Ma il gieffino infrange le regole del distanziamento e del freeze. Il conduttore Alfonso Signorini si trova costretto a squalificare il concorrente e lo invita a lasciare definitivamente la casa.

Subito dopo l’accaduto, arriva inevitabilmente il crollo della Sorge: “Che andassero a casa cornuti e felici”. Ma non finisce qui, l’influencer scende nel dettaglio e racconta le sue verità: “Mi dispiace essere stata messa in mezzo da quei due ed esserci cascata. Mi vergogno di me. Non ci credo che mi sono fatta fregare da quelli. Ha giocato con i sentimenti, con il rispetto e il rapporto che aveva con me”.

Poi conclude con una riflessione: “Mi sono sentita tradita a livello umano e questo ammetto che mi fa malissimo, non posso farci nulla. Con lui avevo messo il cuore e non ha avuto rispetto. Mi ha fatto credere che fosse vero tutto quello che diceva”.

E chiaro a tutti che ci sono dei segreti mai svelati e Soleil fa bene intendere che: “Io gli avevo anche detto di frenarsi e, 5 minuti prima di uscire, mi ha detto che aveva messo in conto l’idea di chiudere fuori. Ora andranno a raccontare delle bugie in qualche intervista per fare delle ospitate in tv. Sono disposti a tutto”.