Tutti gli anni al GF Vip, il seguitissimo reality show condotto in maniera magistrale da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, abbiamo assistito a numerosi scontri molto accesi. Anche in questa edizione ce ne sono stati molti. In questi giorni si parla molto del litigio tra Alex Belli e Katia Ricciarelli.

Fonte Studio GF Vip

I due non sono nuovi a polemiche in quanto già precedentemente avevano avuto un forte conflitto. In quell’occasione l’attore aveva apostrofato la cantante come “ottusa” durante un gioco. L’artista si era risentita molto e nonostante le spiegazioni dell’attore aveva preteso delle scuse, arrivate con l’inginocchiamento dell’uomo. Questa volta tutto è nato perché Alex in compagnia di Soleil Sorge e Davide Silvestri hanno dovuto comporre una canzone per il volere del GF Vip.

Alcuni concorrenti tra i quali Katia non hanno apprezzato il testo, ritenuto fin troppo ironico. La cantante ha insistito dicendo che si ironizza dello sparlare, spettegolare e dell’eliminazione. Raffaella Fico ha rincarato la dose dicendo che doveva essere fatta in maniera più leggera e meno polemica. Sentite queste parole Alex Belli ha perso la pazienza.

Fonte Studio GF Vip

L’uomo ha accusato le donne di essere troppo bacchettone e ha consigliato loro di prendere le cose meno sul serio, non avendo mai avuto intenzione di offendere nessuno e che il tutto era per sdrammatizzare. Poi ha finito dicendo che se non può nemmeno cantare una canzonetta avrebbe preferito essere mandato fuori. Katia Ricciarelli ha subito replicato che non gli era piaciuta affatto come aveva scritto la canzone. Che era infastidita dalle parole “nominare e eliminare” all’interno della stessa.

Fonte Studio GF Vip

Poi ha continuato dicendogli che il suo comportamento non è stato consono visto che si trova in casa con 22 persone ed ognuno ha le sue idee. La cantante ha poi detto all’attore che non deve gridare perché lei in questa condizione è costretta a gridare più di lui. Infine ha concluso dicendo che finalmente è venuto fuori il vero Alex. Non ci resta che aspettare eventuali sviluppi di questo rovente conflitto.