Una serata scoppiettante quella appena trascorsa, per i concorrenti del GF Vip. I telespettatori hanno assistito increduli alla squalifica in diretta di uno dei volti più amati del reality. Stiamo parlando di Alex Belli, che dopo aver scaldato gli animi fuori e dentro la casa, è stato squalificato per non aver rispettato le regole.

Fonte studio GF Vip

GF Vip: Alex Belli incontra sua moglie Delia

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. È stata data l’opportunità all’attore di incontrare in giardino Delia Duran, per un chiarimento definitivo. La modella è entrata in Casa con la chiara intenzione di lasciarlo. Alle parole della moglie sulla volontà di porre fine al loro rapporto, Alex Belli ha reagito in maniera irruente infrangendo il regolamento.

Si precipita sulla moglie non rispettando il freeze, correndo ad abbracciarla. Per la modella non è stata prevista una quarantena preventiva, quindi un potenziale rischio per tutti i concorrenti. Per questo motivo viene presa la decisione di squalificare l’attore. Alex non è potuto neanche rientrare in casa a salutare i suoi compagni.

Alfonso Signorini tuona così: “Alex non ha rispettato il distanziamento e deve abbandonare ufficialmente la casa del Grande Fratello Vip”. Ma non tutti i mali vengono per nuocere, visto che, a quanto rivela, l’ex gieffino aveva già deciso di andare via di sua spontanea volontà. Questa era la puntata delle decisioni e i vipponi erano stati chiamati a dare una risposta definitiva.

La decisione era se restare fino alla fine, prevista per il 14 di maggio, o uscire quella sera stessa. Alex aveva già più volte manifestato il desiderio di andare via. La sua inconsueta uscita di scena ha deluso moltissimo Soleil Sorge e tutti i concorrenti del GF Vip. L’attore non ha neanche chiesto al conduttore di salutare i suoi compagni di viaggio. Dando le spalle alle telecamere e alla casa, è andato via uscendo di scena come in una vera soap opera.