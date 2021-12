Soleil Sorge e Alex Belli ormai non possono più nascondersi, tra i due il feeling è evidente e proprio questa sera dovranno prendere una decisione: restare o andarsene dal Grande Fratello VIP?

Per calmare le acque (si fa per dire) Soleil Sorge oggi ha preso iniziativa e ha dato un bacio appassionato a Alex Belli che però, non si è fatto tirato indietro.

Prima del bacio i due si sono scambiati effusioni e tenerezze, la prima ad aprirsi è stata Soleil Sorge: “Lo capisci che ti sei fatto stra-male da solo? Non ti ho dato altro se non fiducia, amicizia, sostegno totale ed un’infinita lista di valori in cui credo profondamente nella vita”.

“Sono gli stessi valori a cui credo io per questo ci siamo avvicinati“, ha risposto Alex Belli.

Ma la replica di Soleil Sorge ha fatto infuriare l’amico: “No, perché altrimenti non avresti fatto quello che hai fatto.” che ha prontamente risposto: “Non ho fatto niente amore, io sarei potuto andare in puntata e dirti questa cosa, te lo sto dicendo adesso. Sei tu che non volevi vedere, se è vero che gli occhi non mentono mai basta che mi guardavi negli occhi, lo sai“.

Tra i due si è poi innescata la lite, secondo l’attore di Centovetrine la donna avrebbe tirato una trappola solo per fargli dire determinate cose. Dopodiché i due sono arrivati allo scontro: lui ha pianto e ha alzato la voce e la donna ha anche insultato Delia Duran dandole della cretina. Come andrà a finire? Probabilmente lo scopriremo tra meno di un’ora!