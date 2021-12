Nel corso della diretta del GF Vip, Alfonso Signorini annuncia che Alex Belli farà di nuovo il suo ingresso nella casa. L’attore, dopo la squalifica, oggi è pronto ad incontrare di nuovo i suoi ex compagni d’avventura. Davanti l’occhio del GF Vip, ad aspettare per il confronto, ci sono Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Biagio D’Anelli e la principessa Selassié, tutti convinti che nella casa si stia meglio senza di lui.

Fonte studio GF Vip

Dopo un primo confronto e un chiarimento con ognuno di loro, arriva il momento aspettato da tutti. Il confronto in giardino con Soleil Sorge. L’attore parte come un fiume in piena: “So cosa senti e cosa hai provato. Non dubitare mai di quello che siamo stati. Sei stata una compagna di viaggio pazzesca, abbiamo vissuto momenti incredibili e ci siamo lasciati trasportare fin dall’inizio. Solo io e te sappiamo che era tutto così tangibile, così vero”.

Ma non è tutto: davanti al silenzio quasi imbarazzante della Sorge prosegue: “Io sono stato sempre sincero con te, non mi sono mai trattenuto. Fuori ho trovato una famiglia completamente distrutta, Delia in una situazione disastrata”. Soleil ascolta, ma rimane comunque ferma sulla sua posizione. L’influencer è convinta di aver sbagliato a dare troppo credito alle parole dell’attore di Centovetrine.

Prende la parola e dice: “Mi manchi e lo dico andando oltre il mio ego. Nel gioco ti sei perso, dando priorità allo show, mancando di rispetto a tutto quello che è stato il nostro rapporto e la nostra complicità, a te stesso ma soprattutto a me. Hai rovinato tutto, quindi torna alla tua vita da set, perché io preferisco qualcosa di reale”.

Il dibattito continua, ma non c’è parvenza di tregua nell’aria. Così Alfonso Signorini richiama Alex e lo invita ad uscire dalla casa. L’attore fa un’uscita plateale, lasciandosi alle spalle la sua amica speciale. Solo rientrando nella casa, Soleil può finalmente lasciarsi indietro questa storia. Si lascia andare ad un pianto liberatorio, stretta in un abbraccio consolatorio di Giucas Casella e circondata dagli altri inquilini. Il primo a complimentarsi con lei per la sua forza e chiarezza è Biagio D’Anelli, il quale non si è mai nascosto nell’esporre il suo pensiero contro Belli.