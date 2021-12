In questi giorni al GF Vip, il reality show presentato con grande sapienza da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, non si fa altro che parlare dell’uscita dalla casa di Alex Belli. Ricordiamo che l’attore è uscito per aver infranto le regole anti-Covid del programma. L’uscita dell’attore è diventata un peso per Soleil Sorge, molto legata all’uomo.

Spesso la ragazza piange e quasi tutti gli inquilini del GF Vip cercano di consolarla con un atteggiamento premuroso. Miriana Trevisan invece non lo fa. La soubrette non crede che Soleil sia una vittima, anzi. Durante una uno scambio di opinioni con Biagio D’Anelli la donna ha apertamente accusato la bella influencer. La napoletana ha confidato al talent scout di non credere al vittimismo della giovane e che lei non casca in questo inganno.

Poi ha proseguito dicendo che non è vero che trova solo uomini senza cuore. Questo perché è stata anche con Gianmaria che a suo dire è veramente un bravo ragazzo. Miriana ha affermato che anche Soleil ha giocato. La donna si è detta molto contrariata del fatto che la Sorge ha giocato con un uomo sposato creando una situazione ambigua.

La Trevisan ha concluso dicendo che lei mai si sarebbe permessa di fare una cosa del genere. Soprattutto perché non tollera quando si trattano male le persone innocenti come Delia Duran. Ascoltato tutto questo Biagio D’Anelli ha redarguito Miriana. L’uomo ha fatto notare alla soubrette che anche lui è impegnato. Nonostante questo però ha affermato di non riuscire a non abbracciarla.

Il talent scout ha invitato Miriana a pensare che seppur in maniera diversa accade la stessa cosa a loro. Secondo l’uomo non occorre portare un anello per essere impegnati. Poi Biagio ha confidato a Miriana di conoscere Alex da almeno dieci anni e che sa che persona è. Poi il ragazzo ha invitato la donna a non giudicare gli altri. Biagio ha concluso che non deve difendere Delia Duran solo perché ha litigato 50 volte con Soleil.