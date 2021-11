GF Vip: Alex Belli rischia l’eliminazione dal gioco, ecco cosa ha fatto

Tutti gli anni al GF Vip, la nota trasmissione condotta con grande carisma da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, i concorrenti hanno cercato in qualche modo di comunicare con l’esterno. Il regolamento lo vieta in ogni modo fina dalla prima edizione. Eppure in questa sesta edizione qualcuno avrebbe contravvenuto alla regola.

Fonte Studio GF Vip

Stiamo parlando di Alex Belli. Manila Nazzaro durante una conversazione con Francesca Cipriani e Carmen Russo avrebbe rivelato un particolare molto grave. Nella puntata di lunedì scorso è stato permesso a Lorenzo Amoruso di entrare a trovare la sua compagna Manila e di passare un po’ di tempo insieme. Proprio durante la sua permanenza sarebbe accaduto il “fattaccio”.

L’attore a detta dell’ex Miss Italia infatti avrebbe consegnato un biglietto all’ex calciatore. Il fatto che Manila abbia parlato a bassa voce ci fa intuire che in quel gesto potrebbe esserci qualcosa di sbagliato. Anche il comportamento di Carmen ha contribuito ad alimentare il dubbio. La soubrette infatti nel pieno della conversazione ha cambiato completamente argomento parlando dei suoi orecchini.

Il tutto come per distogliere l’attenzione sul discorso precedente. I protagonisti del reality sanno bene che non possono assolutamente uscire comunicazioni di nessun tipo dalla casa del GF Vip. Alex Belli potrebbe rischiare grosso, anche l’espulsione dal gioco. Riguardo questa cosa potrebbe chiedergliene conto Alfonso Signorini. Dopodiché potrebbero essere presi dei severi provvedimenti. Durante questa conversazione le tre donne hanno ribadito quanto sia stato giù Alex dopo il confronto con la moglie.

Quanto al contenuto del biglietto sembra che Manila abbia cercato di far capire alle compagne che potrebbe trattarsi di un numero telefonico. L’ipotesi più accreditata sarebbe che il bigliettino sia indirizzato alla moglie Delia Duran. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi su questa vicenda che potrebbe avere dei risvolti a dir poco clamorosi.