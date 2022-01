Alex Belli retwitta dei post dove viene indicato come l'artefice degli alti ascolti del programma

Ogni anno al GF Vip, il popolare reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci sono stati dei personaggi che hanno avuto un ruolo da veri protagonisti. In questa edizione sicuramente un ruolo di primo piano lo riveste Alex Belli. L’attore fin da subito è stato molto attivo nelle dinamiche della casa. Dopo poco dall’entrata è scoppiata una complicità molto forte con Soleil Sorge.

Fonte Studio GF Vip

Questo rapporto si è trasformato in una relazione che ha catalizzato l’attenzione di moltissimi fans. Complice di questa attenzione mediatica è stata senza dubbio la ormai ex di Alex Belli, Delia Duran. La donna più volte si è scontrata con Soleil e con Alex. Ad un certo punto l’attore ha violato le regole di sicurezza Anti-covid ed è stato espulso dal gioco. Dopo questo accadimento sembrava che il rapporto tra i due sposi fosse tornato normale.

Invece Delia ha deciso di entrare come concorrente del GF Vip. La coppia è decisamente scoppiata. La presenza di Alex in studio ha sicuramente aumentato l’attenzione dei telespettatori. Più volte l’attore ha affermato che il successo delle ultime puntate sia dovuto alla sua presenza. L’uomo infatti ha retwittato dei post che confermerebbero la sua tesi. In effetti nell’ultima puntata lo share è stato del 23,57% nonostante una programmazione Rai molto forte.

Fonte Studio GF Vip

Solo durante la finale dello scorso anno si era riusciti a fare meglio. Sembra che il rapporto a “tre” tra Soleil, Alex Belli e Delia Duran sia stato decisivo a far aumentare notevolmente gli ascolti. Alex a tal proposito ha retwittato un post: “Questo 23,6% di share è frutto del modo vivere fuori dagli schemi che ha Alex. Se fosse stata una situazione ordinaria, in quanti si sarebbero appassionati? In quanti avrebbero seguito/criticato così tanto, una storia che racconta di un amore classico?” .

Anche dopo la scorsa puntata l’uomo aveva retwittato un commento simile: “Il #GFVIP supera il 20,6% di share nonostante su Rai 1 ci fosse la finale di The Voice (19,5%) Congratuliamoci con Alex Belli che ha retto pure quest’altra puntata”. Ovviamente tutto questo denota l’egocentrismo dell’uomo ma forse non si tratta di cose insensate. Dopo questi Tweet Alex Belli è tornato nella sua Factory ed ha affermato che questo non più il suo “Game”.