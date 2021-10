GF Vip, Alex Belli su Solei Sorge ammette: "La amo"

La nuova stagione del GF Vip condotta da Alfonso Signorini in onda su canale cinque in un doppio appuntamento del lunedì e del venerdì sta mettendo a dura prova i concorrenti. Storie che nascono, diverbi, gelosie, amicizie e inimicizie sono all’ordine del giorno.

Le prove che i gieffini devono affrontare nel corso della settimana spesso fanno mormorare il pubblico. Gli autori infatti cercano di creare dinamiche frizzanti e nella scorsa settimana i coinquilini sono stati chiamati a partecipare al gioco Kiss Freeze. Alla partenza della canzone Kiss, ciascun concorrente doveva baciare il compagno più vicino e rimanere frizzato. Il tutto con una durata di qualche secondo sempre deciso dagli autori. Ma qualcuno sembra essersi fatto prendere un po’ troppo la mano.

I telespettatori puntano il dito verso Soleil Sorge e Alex Belli. A quanto pare i due si scambiano un bacio pieno di passione e complicità. A sottolineare l’accaduto ci pensa, nel corso della puntata, il padrone di casa Alfonso Signorini, il quale in diretta accende i riflettori sui due protagonisti. Si fanno rivedere le scene del bacio e sia Alex che Soleil sembrano imbarazzati.

Ma ovviamente i colpi di scena non terminano qui. Il conduttore chiama in causa Soleil e le chiede di fare il nome di chi vuole rimandare al televoto tra Carmen Russo e Ainett Stephens. La Sorge schizza in piedi e si mette a saltellare sotto gli occhi sorridenti e divertiti dell’attore.

Fonte studi GF Vip

Signorini incuriosito chiede a quest’ultimo il motivo di tale sguardo e Alex ammette: “La amo perché è matta scatenata”. Ovviamente esplodono le polemiche dei telespettatori sul web, che riservano per i due concorrenti del GF Vip dubbi e perplessità sulla loro ormai evidente complicità. In effetti pare sia un rapporto in crescita quello che sta nascendo. Un feeling fatto di sguardi e di condivisione.