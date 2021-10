Ogni anno al GF Vip, l’amatissimo reality show condotto con grande abilità da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha riservato litigi molto forti. Anche in questa edizione ce ne sono stati alcuni. Quello più fresco riguarda Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Le due donne dopo aver litigato in serata hanno proseguito anche durante la notte. La cantante infatti ha offeso la soubrette.

La moglie di Enzo Paolo Turchi le ha risposto in maniera scocciata: “Tu sei normale? Ogni mattina abbiamo il terrore di come ti svegli. Pensa un po’. Tu non lo sai ma questo lo dicono tutti qui dentro Katia. Mi dici che ho la bocca larga? Ma cosa vuol dire, uno la ha piccola e uno grande. Io non chiudo proprio nulla! Ho detto quello che è il pensiero anche degli altri“.

Vista la situazione molto tesa Manila Nazzaro e Jo Squillo hanno cercato si sedare la situazione non riuscendoci. Verso le tre del mattino la cantate lirica ha affrontato l’argomento con Sophie Codegoni e Daniele Silvestri. Katia ha detto che le affermazioni di Carmen sono molto gravi. Ha continuato apostrofando la Russo come cafona e soprattutto insensibile. Il tutto per una frase sulla sua famiglia dopo che la cantante aveva pianto a causa della sua solitudine.

Infine ha concluso che tutto secondo lei è partito a causa della nomination. Nel pomeriggio Manila Nazzaro ha provato a calmare la Russo. L’ex miss Italia ha parlato con la soubrette dicendole che ha capito che non aveva alcuna intenzione di ferire Katia. Poi ha continuato dicendo che la cantante ha un carattere particolare.

Fonte Studio GF Vip

Comunque ha cercato di convincere la soubrette a chiarirsi con la Ricciarelli. Carmen si è detta dispiaciuta ma che comunque non ha intenzione di giustificarla. Poi ha insistito che non è normale che lei non possa parlare dei suoi affetti che l’aspettano fuori la casa del GF Vip. Non ci resta che seguire le evoluzioni di questa nuova faida.