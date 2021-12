Ogni al GF Vip, il seguitissimo reality show condotto con grande sapienza da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci sono state complicità e nascita di relazioni. In questa edizione abbiamo visto la relazione ormai terminata tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo e quella ancora in atto tra Alex Belli e Soleil Sorge.

Fonte Studio GF Vip

I due fin dall’inizio hanno mostrato una grande affinità, grande complicità. Entrambi però hanno parlato solamente di amicizia. Dopo alcuni baci e abbracci di troppo la moglie dell’attore Delia Duran è andata nella casa in più di un’occasione per un confronto con entrambi. Dopo questi incontri il rapporto tra i due concorrenti del GF Vip stranamente è diventato più stretto.

Infatti si è arrivati fino a baci appassionati e addirittura a dichiarazioni veramente importanti. Ora però sembrerebbe che Alex abbia dei ripensamenti. L’attore infatti durante una chiacchierata con Miriana Trevisan ha spiegato che fuori dalla casa non potrebbe avere una relazione con Soleil. Oltre ad aver detto questo ha spiegato le motivazioni. L’uomo ha esordito dicendo che la sua vita è fin troppo complessa.

Dentro la casa funziona tutto perché non ci sono impegni di altro genere. La sua vita al di fuori è decisamente diversa. A questo punto Miriana ha chiesto ad Alex che cosa avrebbe fatto se fosse stato lui al posto della moglie Delia. L’attore ha risposto che sicuramente sarebbe entrato in casa a riprendersi la moglie togliendole il problema.

Poi ha anche detto che se la moglie gli chiedesse di uscire lo farebbe senza batter ciglio. Poi però ha concluso che il feeling con Soleil Sorge è molto forte e che è opportuno staccarsi prima che entrambi possano perdere il controllo della situazione. Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere l’evoluzione di questo rapporto.