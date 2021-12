Ogni anno al GF Vip, il popolare reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, abbiamo visto dei rapporti particolari tra i concorrenti. In questa edizione quello che sta tenendo banco riguarda Soleil Sorge e Alex Belli. I due ricordiamo essere impegnati sentimentalmente fuori dal GF Vip.

Fonte Studio GF Vip

Nonostante tutto però l’attrazione li porta spesso ad avere atteggiamenti a dir poco amorevoli. Al riguardo ha voluto dire la sua anche la nuova arrivata Maria Monsé. Il suo ragionamento ha portato alle lacrime la giovane influencer. Quest’ultima ha più volte detto di essersi sentita usata riguardo questa storia. Argomento della chiacchierata tra le due donne è stato il confronto tra Delia Duran e la stessa Soleil.

L’attrice ha detto che secondo lei la bella moglie di Alex Belli sembrava preparata, come se qualcuno gli avesse detto frasi ad effetto da dire. Poi ha proseguito dicendole che ha saputo tenere bene testa a Delia che di fatto si è autodistrutta con il suo atteggiamento. Maria riguardo il primo confronto tra le due donne ha detto che l’influencer si è presentata un po’ come la vittima sacrificale, con un atteggiamento tranquillo, quasi dimesso.

Delia invece molto gagliarda e pronta ad aggredire, quasi fosse sotto comando. Molto preparata sulle cose da dire per fare show. Soleil ha affermato di sentirsi molto contrariata per la piega che ha preso il rapporto con Alex. L’influencer ha poi detto di essere molto dubbiosa riguardo il rapporto tra l’attore e sua moglie Delia Duran.

Soleil ha affermato di nutrire seri dubbi soprattutto riguardo il fatto che l’abbiano usata solo per fare scena, attirare attenzione su di loro e farsi pubblicità. Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere ulteriori evoluzioni riguardo questa sorta di triangolo amoroso.