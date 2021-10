Come tutti gli anni il GF Vip, il popolare e amatissimo reality show condotto con grande capacità dall’apprezzatissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha abituato a polemiche veramente molto forti. Anche questa stagione non è da meno.

Fonte Studio GF Vip

Proprio oggi infatti Alex Belli e le principesse Selassié sono stati protagonisti di confessioni abbastanza particolari. Il bell’attore mentre era intento a massaggiare le orecchie di Lulù ha rivelato alle tre sorelle che una delle concorrenti ha le orecchie sporche di cerume. Poi ha continuato dicendo di aver visto veramente bene la sporcizia e di non aver trovato in nessun modo il coraggio di avvertire la ragazza interessata.

Infine si è detto veramente sbigottito di questa poca cura. Jessica sentito il bel gieffino non ci ha pensato su due volte e ha rincarato la dose. Ha esordito dicendo che all’interno della casa del GF Vip ci sono concorrenti che si lavano molto poco. Ha continuato rivelando che una donna in particolare è arrivata a puzzare veramente tanto di pesce marcio. A questo punto Alex Belli incuriosito ha chiesto i nomi alle nobili.

Lulù si è avvicinata dicendogli qualche parola incomprensibile a bassa voce. Subito dopo la nobile gli ha sussurrato qualcosa nell’orecchio. Dopo questo siparietto Jessica è andata in giardino a confessare il tutto a Raffaella Fico e Francesca Cipriani. La principessa ha esordito dicendo di avere una rivelazione “croccantissima”. La nobile ha raccontato alle due che una delle concorrenti aveva le orecchie sporche di cerume.

La bella napoletana si è subito detta schifata e ha affermato di aver capito di chi si stava parlando. Difatti anche lei aveva notato questa cosa i giorni precedenti e che appena possibile l’avrebbe rivelata anche all’amica Francesca Cipriani. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.