GF Vip, Alfonso Signorini annuncia: “C’è un’anomalia nei voti”

L’ultima puntata del GF Vip ha svelato gli altarini ed è stata anche il momento di un’eliminazione molto toccante. Il televoto di ieri avrebbe dovuto decidere le sorti di Stefania Orlando e Giulia Salemi, in un testa a testa all’ultimo voto.

Quando Alfonso Signorini, in diretta, annuncia l’esito, tutti restano di sasso: Giulia Salemi è fuori dal GF Vip. Eppure c’è qualcosa che non torna. Infatti, il padrone di casa deve fare delle precisazioni: “C’è stata una mole anomala di voti”. La competizione tra Stefania Orlando e Giulia Salemi ha subito una battuta d’arresto: e per tale motivo, tutto deve essere controllato con più attenzione.

Alfonso si appresta a mettere i telespettatori al corrente di ciò che sta avvenendo: “Ho una precisazione molto importante da fare, amici a casa. Riguarda il televoto tra Giulia Salemi e Stefania Orlando. Vi leggo la comunicazione ufficiale del GF Vip”. Il conduttore del reality è estremamente corretto e diligente su questo punto e ci tiene in particolar modo a tenere tutto il pubblico ben informato. Ma soprattutto a non lasciare in sospeso neanche un mal capito.

Per questo Signorini spiega per filo e per segno cosa è successo nei giorni precedenti: ”L’ultima sessione di televoto si è interrotta a causa di una mole anomala di voti pervenuti alla piattaforma. Conseguentemente la sessione è stata sospesa per il tempo necessario a ripristinarne il corretto funzionamento, a garanzia dei concorrenti e di voi telespettatori. Come sempre tutte le operazioni di televoto si sono svolte alla presenza di un notaio che ne certifica la assoluta correttezza” ha ribadito.

Tutto questo a pochissime ore della diretta. Di sicuro sono state ore di forte tensione nella redazione del GF Vip. Un televoto nullo sarebbe stato di certo un disastro, ma per fortuna tutto si è risolto in tempo per la puntata. Il reality si e concluso con l’eliminazione, del tutto controllata e certificata, di Giulia Salemi.