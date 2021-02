GF Vip: Giulia Salemi è fuori dal gioco. La reazione di Pretelli

L'ultimo televoto è stato decisivo per Giulia Salemi. Pierpaolo Pretelli reagisce in maniera inaspettata

La diretta di ieri del GF Vip ha mostrato ai telespettatori un’eliminazione decisamente toccante. Giulia Salemi è ufficialmente uscita dalla porta rossa, a così poco dalla finale. Il voto dei telespettatori del reality ha sconvolto il povero Pierpaolo Pretelli. Certo questa non era un’eliminazione inaspettata: l’influencer milanese è arrivata al televoto dopo essere stata nominata da gran parte degli inquilini rimasti in casa, in un testa a testa con Stefania Orlando.

Purtroppo Giulia ha avuto la peggio, e Pierpaolo ne è rimasto sconvolto. Ormai il rapporto con l’influencer milanese era davvero stretto, tanto che l’ex velino era arrivato addirittura a dirle che l’ama. Dopo l’eliminazione, Pretelli si lascia andare ad uno sfogo con Alfonso Signorini: “Mi sento un po’ il responsabile del suo percorso”. Giulia, invece, confessa, sul punto di piangere: “Mi ero ripromessa di non piangere stasera. Pierpaolo rappresenta ad oggi quello che io veramente sogno come uomo al mio fianco”.

Dolci parole rivolte dalla ragazza, uscendo dalla casa, al suo innamorato. “Quello che mi ha fatto innamorare è che è una persona molto dolce”, ha risposto emozionato Pierpaolo. Un duro colpo per l’influencer, che si trova ad affrontare sia l’eliminazione che il distacco dal suo innamorato. A qualche ora dall’annuncio dell’eliminazione, la Salemi aveva dichiarato: “Sicuramente sarà una giornata un po’ più triste, ma la certezza è che tra poco tornerà tra le mie braccia”. L’opinionista del GF Vip, Antonella Elia in questa edizione, è molto pungente e dallo studio lancia una stoccata alla ragazza: “Sai quanta stima abbia per te, ma devo dirti una cosa per come convivere con Pierpaolo, hai tanti pregi ma a volte appari come una meravigliosa gatta persiana che si attacca ai gioielli di famiglia”.

Di certo la Elia non è stata affatto delicata, specie in un momento già difficile e debilizzante di per sé. Giulia, ha deciso di tagliare subito corto con una frase che non ammette repliche: “Esco più donna, sono stata me stessa, ho amato e voluto bene”. Quanto all’eliminazione, Giulia rivela senza troppi giri di parole: “Onestamente me lo aspettavo. Sapevo che la nomination era molto difficile. Soprattutto spero di aver dimostrato di non aver mai fatto strategia. Ho sempre agito d’istinto”.

Le ultime parole, però, sono ovviamente rivolte al suo Pierpaolo Perpiaolo, a cui dice: “Non avere i sensi di colpa, rifarei tutto quanto da capo. Tu per me sei la mia vittoria, qualcosa di concreto e reale che porto con me fuori”. Molti fan saranno delusi da questa eliminazione, ma era difficile pensare che le cose potessero andare diversamente.