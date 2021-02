GF Vip, Alfonso Signorini colpisce Tommaso Zorzi. Crollo dopo la diretta: “Mi sono rovinato”

Dopo il coming out di Dayane Mello nella diretta del GF Vip di lunedì, Tommaso Zorzi è stato decisamente aggressivo nei confronti della modella. L’influencer milanese ha criticato Dayane e ha messo in dubbio la sua sincerità e, a quanto pare, il pubblico non ha affatto apprezzato. Infatti, i social sono tempestati di critiche e messaggi di rabbia verso le frasi molto dure rivolte da Tommy alla Mello. L’influencer milanese ha puntato il dito contro Dayane, accusandola di aver dichiarato il suo amore per Rosalinda solo per fare strategia.

Per Zorzi, la Mello non sarebbe davvero bisessuale, ma starebbe solo cercando di portare acqua al suo mulino. Queste accuse non sono passate inosservate ai fan, che si sono scatenati sui social. Il conduttore Alfonso Signorini ha voluto mettere il gieffino davanti alla realtà, mostrandogli i commenti che i telespettatori gli hanno rivolto sui social.

In molti Tweet Tommaso come una persona che non perde tempo a dare giudizi negativi. Uno in particolare, tra i commenti mostrati, ha colpito Tommaso. “Un omosessuale che dice mezza lesbica e rinnega i bisessuali mi fa più ribrezzo di quando lo dice un etero ignorante”, queste le parole lette in diretta.

L’influencer milanese è rimasto davvero spiazzato. “Mi sono auto rovinato” ha dichiarato dopo la puntata coprendosi con le lenzuola. Zorzi poi ha aggiunto: “Ho sbagliato io, mi sono auto-rovinato la semifinale con il mio stesso umore”. Stefania Orlando e Andrea Zelletta hanno cercato ogni modo per tirargli su il morale, ma purtroppo Tommaso sembra inconsolabile.

Sicuramente questo crollo emotivo è stato dovuto anche alla tensione per la finale del GF Vip, che si avvicina sempre di più. Possibile che questa vicenda mediatica pesi sull’esito finale del gioco e sull’ultimo televoto? Vedremo, perché il pubblico sembra ancora perfetta spaccato in due: da una parte i sostenitori di Tommaso, dall’altra quelli di Dayane Mello.