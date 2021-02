GF Vip: l’abito extra lusso di Dayane Mello ha un prezzo da capogiro

Ieri è andata in onda l’attesissima semifinale del GF Vip. Dopo 5 mesi (una durata da record), i concorrenti sono al limite: esausti e nervosi, attendono il primo marzo con ansia. La puntata di ieri è stata carica di colpi di scena. Ad esempio, Samantha de Grenet è stata eliminata senza preavviso, dopo un televoto lampo. Anche Rosalinda Cannavò è stata eliminata, perdendo in un testa a testa con Stefania Orlando.

A mandarla in nomination era stata l’amica Dayane Mello e questo gesto ha fatto molto discutere spettatori e gieffini, specie dopo la dichiarazione d’amore della modella. Ma oltre alle discussioni e ai polveroni, Dayane continua ad attirare le luci dei riflettori e le attenzioni dei telespettatori con i suoi fantastici look. Ormai la svolta chic nel suo look è ufficiale e l’abito di ieri sera lo conferma. Per questa semifinale del GF Vip la brasiliana ha fatto scintille, scegliendo un abito che ha lasciato tutti senza fiato. D’altro canto, nelle ultime settimane è sempre stata lei la regina quanto ai look delle concorrenti.

Ancora una volta Dayane punta sul lusso. Dopo l’abito rosso fuoco di lunedì scorso, ieri la brasiliana ha fatto il suo ingresso scenico in un vestito giallo lime. Il capo è firmato The Attico. Si tratta di un abito aderente, tempestato di microcristallini. Particolari il corpetto scollato con spalline in catena e la gonna con dettagli trasparenti e piume di struzzo sull’orlo. Ma veniamo a quello che più ci interessa: il costo. Stando alle notizie del web, attualmente il vestito sarebbe in vendita per la cifra di 2.790 euro.

Il look è stato rifinito con un paio di sandali color oro con tacco rigorosamente a spillo. Quanto all’acconciatura, la modella è rimasta sulla semplicità, tenendo i capelli sciolti e ondulati. Non è il primo outfit The Attico che Dayane decide di sfoggiare durante il GF Vip. Qualche settimana fa la Mello aveva sfoggiato un altro capo dell’italiana Gilda Ambrosio. Parliamo del completo con piume lilla e paillettes multicolor.

GF Vip: cambio look per Dayane

Nel corso del reality, le scelte stilistiche della modella brasiliana sono decisamente cambiate. Mentre in precedenza aveva indossato abiti dallo stile molto fiabesco e romantico, ora la modella ha preso una via più lussuosa quanto al guardaroba. Ne sono un esempio il minidress Versace, i completi Saint Laurent e i vestiti D&G sfoggiati nelle scorse settimane. Insomma, l’armadio di Dayane è stato rivoluzionato. Forse una scelta nata dall’esigenza di gareggiare con le altre inquiline o magari di una strategia per far parlare di sé. In ogni caso, sembra una mossa ben riuscita.