GF Vip: Alfonso Signorini difende Manuel Bortuzzo, la dura ramanzina a Lulù Selassié

Tutti gli anni il GF Vip, il noto reality show condotto da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci regala delle storie emozionanti. Quest’anno la relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è argomento ricorrente. I ragazzi da subito si sono avvicinati mostrando un interesse reciproco.

Fonte Studio GF Vip

Dopo poco sono arrivati i baci ed infine hanno dormito diverse volte insieme. Da un po’ di giorni le cose sono cambiate. Il gieffino infatti ha cominciato a staccarsi dalla principessa a causa della palese gelosia di quest’ultima. Si è arrivati così alla rottura. Il ragazzo ha detto di non volere più i baci e abbracci e di non sopportare più certi atteggiamenti della nobile.

Notando il disagio di Manuel, Alfonso Signorini ha preso le difese di quest’ultimo facendo una ramanzina alla ragazza. E’ partito dicendo che il sentimento provato è bello ma che ci deve essere reciprocità e che non si deve impedire a Manuel di vivere serenamente la sua esperienza al GF Vip. Poi con toni più aspri l’ha invitata a non farsi castelli in aria facendo riferimento alla volontà dell’atleta di non volerla più vicino. Lulù visibilmente contrariata ha ribattuto che sa che loro non sono amici ne fidanzati.

Fonte Studio GF Vip

E che spesso i suoi atteggiamenti infantili sono dovuti ai problemi che ha fuori della casa. In seguito è stato chiamato anche Manuel a dire la sua in merito. Il ragazzo con tono pacato ha rivelato che all’inizio era preso e che si è lasciato andare, ma visti certi atteggiamenti di Lulù ha deciso di chiudere la relazione. Appena dopo Alfonso ha interpellato Sophie Codegoni che spesso si è trovata a discutere con la principessa per la gelosia di quest’ultima.

Fonte Studio GF Vip

La gieffina ha raccontato di trovarsi in una situazione di disagio perché lei ha sempre cercato di essere amica di Manuel e nonostante questo ha promesso a Lulù di evitare di stargli vicino. Il tutto però con difficoltà. Alfonso a questo punto ha chiesto a Manuel cosa prova per Sophie e il ragazzo ha risposto che è una bella ragazza, una bella persona ma rimane un’amica. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.