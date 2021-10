GF Vip, pioggia di critiche per Alfonso Signorini: Angela da Mondello e Lorenzo Amoruso nfuriati

Non si fermano le critiche che in questi giorni sta ricevendo Alfonso Signorini. Il conduttore del GF Vip si sta infatti ritrovando al centro di molte polemiche. Nelle scorse ore, Angela da Mondello e il compagno di Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso, si sono scagliati duramente contro il conduttore del reality più famoso d’Italia.

Lunedì 4 ottobre è andata in onda una nuova puntata del GF Vip. Come sempre, le emozioni provate dai concorrenti del reality sono state le protagoniste indiscusse della serata. Non sono potute però mancare critiche nei confronti non solo dei concorrenti ma anche del padrone di casa Alfonso Signorini.

Più precisamente Lorenzo Amoruso, il compagno dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro, poco prima dell’inizio della puntata ha anticipato che sarebbe entrato nella casa per fare una sorpresa alla sua fidanzata. Tuttavia, però, nulla di ciò è accaduto e l’ex calciatore ha spiegato i motivi della sua assenza in puntata con queste parole:

Non è stata colpa mia, è stato il Grande Fratello. Ha deciso di spostarlo, avranno avuto problemi di scaletta. Non so che dirvi, aspettiamo, che devo dirvi.

Successivamente, Lorenzo Amoruso ha risposto ad un utente esprimendo tutta la sua rabbia per la situazione:

Lascia stare, sono incaz**to.

GF Vip, le critiche di Angela da Mondello ad Alfonso Signorini

Lorenzo Amoruso non sembra essere l’unico arrabbiato nei confronti della produzione del Grande Fratello Vip e di Alfonso Signorini. Nelle scorse ore, infatti, anche Angela da Mondello ha lanciato una frecciatina nei confronti del conduttore del reality.

In occasione dell’incontro tra Francesca Cipriani e il fidanzato, l’ex pupa ha commentato l’incontro con il suo compagno con queste parole:

Non ce n’è Covid.

In risposta alla frase pronunciata dalla Cipriani, Alfonso Signorini ha commentato:

Ho già sentito quella frase.

Proprio in questa situazione è intervenuta Angela da Mondello che ha rivolto al conduttore queste parole:

Non so perché ce l’hai con me.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: