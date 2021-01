GF Vip: Alfonso Signorini fa rivelazioni inaspettate ai concorrenti

La giornata di domenica è stata sicuramente decisiva per i concorrenti del GF Vip. Alfonso Signorini, il conduttore del reality, ha avuto due compiti decisamente poco gradevoli: chiedere ai concorrenti di eleggere il primo finalista e dare loro una pessima notizia, quella dell’ennesimo prolungamento del programma.

Il primo prolungamento del reality ha portato molti concorrenti a ritirarsi. Tra questi ricordiamo EliGreg, che per questo motivo ha troncato sul nascere la sua storia con Pierpaolo Pretelli. Certo è che per i concorrenti che sono nella casa da ormai 4 mesi non dovrebbe trattarsi di un traguardo impossibile, nonostante i nervi abbiano sicuramente iniziato a cedere.

Comunque, sono molto i vip che iniziano a mostrare una certa insofferenza alla reclusione, ed è proprio in questa situazione che signorini deve dare il suo annuncio. Il programma non terminerà l’8 dicembre, e molti gieffini non la prenderanno bene. Tutti sono allo stremo e le proteste sono dietro l’angolo.

Già Zorzi, quando Samantha De Grenet aveva paventato un possibile prolungamento di una settimana o più, aveva protestato fortemente: “Cosa? Un’altra settimana? No, no, no, tu sai qualcosa. Samantha De Grenet se sai qualcosa dimmelo. Perché allora mi hai detto che potrebbero allungare tutto di una o due settimane? Io non resisto te lo dico”. Ma anche il pubblico non sembra molto favorevole ad un prolungamento del programma. Infatti, anche i telespettatori sono stanchi, e su twitter è ormai di tendenza l’hashtag #noalprolungamentodelgf.

Insomma, questa potrebbe essere davvero una pessima idea. Per ora, il reality sarebbe slittato di solo poco tempo: la data prevista per la finale è il 26 febbraio, ma la redazione del GF Vip è del tutto imprevedibile e staremo a vedere. E rimane ancora un altro dubbio: come mai i concorrenti devono scegliere il finalista con così largo anticipo? Tutto ci sarà svelato a tempo debito, non ci resta che aspettare.