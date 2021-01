Samantha De Grenet fa infuriare i fan del GF Vip per una cosa che ha detto sulle coppie gay

Samantha De Grenet si rende ancora la protagonista centrale del Grande Fratello Vip. Nel corso dell’ultima puntata la donna, una delle concorrenti più chiacchierate del programma, è finita di nuovo al centro di una polemica. Questa volta l’oggetto della questione riguarda una rivelazione fatta dalla gieffina sulle coppie gay.

Ancora al centro delle polemiche Samantha De Grenet. La gieffina, da poco entrata nella casa più spiata d’Italia, si è da subito trovata al centro di numerose polemiche. Alle discussioni riguardo la poca pulizia degli inquilini e al confronto shock con Antonella Elia dell’ultima puntata, si aggiunge una rivelazione fatta dalla donna riguardo le coppie gay.

L’oggetto della polemica riguarda una frase fatta dalla showgirl romana in seguito all’incontro dell’ormai ex concorrente Giacomo Urtis con suo padre. Il chirurgo aveva già sottolineato come suo padre fosse un uomo all’antica e non avrebbe accettato fino in fondo le tendenze sessuali del figlio.

Le parole di Samantha De Grenet

Da qui, la triste dichiarazione di Samantha De Grenet dopo la diretta dell’ultima puntata la quale ha scatenato non poca ira tra i fan del Grande Fratello Vip:

Un uomo di quell’epoca è ovvio che vorrebbe un figlio sposato regolare, con una famiglia regolare, senza avere problemi.

Queste parole hanno suscitato l’indignazione dei numerosi telespettatori del programma che si sono scatenati sui social. Infatti, la frase che ha pronunciato la gieffina è passata come un messaggio a sfavore degli omosessuali i quali si sono risentiti di queste parole.

A questo punto bisognerà aspettare la prossima puntata del Grande Fratello Vip per scoprire le conseguenze delle parole affermate da Samantha De Grenet. Come avrà reagito il padrone di casa, Alfonso Signorini, di fronte ad un episodio del genere? Verranno presi seri provvedimenti per l’inquilina della casa più discussa del momento? Non ci resta che scoprilo.