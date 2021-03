GF Vip, Alfonso Signorini si vendica. Malgioglio: “Mi ha rovinato”

Cristiano Malgioglio, in questa edizione del GF Vip, è riuscito ancora ad essere al centro dell’attenzione. Nel corso del suo soggiorno nella casa di Cinecittà, lo showman si è messo in gioco ed è anche riuscito a stringere dei legami molto solidi. La sua permanenza non è stata particolarmente duratura, infatti, Cristiano ha dovuto abbandonare la casa a seguito di una nomination.

A quanto racconta lo stesso Malgioglio, la convivenza è stata liscia come l’olio e il rapporto con i coi coinquilini non è mai stato particolarmente burrascoso. Eppure, verso gli ultimi periodi della sua permanenza, Cristiano cominciava a non sentirsi più a suo agio. Nonostante la fine del soggiorno nella casa, la presenza di Malgioglio nel GF Vip non è venuta meno. Infatti, lo showman non perde una diretta e possiamo sempre vederlo nello studio del reality.

Basti pensare allo scherzo ai danni di Alfonso Signorini. Il conduttore è davvero andato su tutte le furie per il finto topo. Ma ride bene chi ride ultimo: Alfonso si è vendicato. Cristiano Malgioglio si è trasformato da carnefice a vittima e Signorini è riuscito a pareggiare i conti. Dopo la diretta, infatti, nello studio c’era aria di festeggiamenti.

Alcuni ex gieffini celebravano il loro compleanno, altri festeggiati erano invece ancora nella casa. Alfonso Signorini fa i suoi auguri ai vips e tira fuori una splendida torta alla panna montata. A differenza di quanto si possa pensare, non si tratta di un dono per i festeggiati, tutt’altro.

Si tratta in realtà del mezzo per la vendetta di Alfonso Signorini. Infatti, non appena la distanza da Cristiano è stata abbastanza ravvicinata, Signorini ha lanciato la torta proprio sul volto del paroliere. Poco dopo, sui social, Cristiano si lamenta in questo modo: “Mi ha rovinato un vestito costosissimo di un celebre stilista. Adesso gli manderò la fattura con relativo prezzo”.