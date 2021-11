GF Vip: “Allontanati da Soleil Sorge…ti ha incattivito” il consiglio di Mirko Gancitano all’amico Alex Belli

Ogni anno il GF Vip, il popolare reality show condotto con estrema bravura da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci fa assistere alla nascita di nuove amicizie e anche grandi litigi. Sotto i riflettori la lite tra Alex Belli e Aldo Montano. I due stanno dividendo gli inquilini della casa del GF Vip e anche i telespettatori. In questi giorni ha detto la sua in una intervista anche Mirko Gancitano, migliore amico dell’attore e fidanzato di Guenda Goria.

Fonte Studio GF Vip

A parere del videomaker Alex ha parlato in un certo modo anche a causa del vino ma comunque ha detto cose che decisamente pensa. Poi riguardo lo scontro con Aldo ha detto che l’attore potrebbe essere nervoso perchè ancora non ha avuto modo di vedere la moglie. Aldo invece a suo avviso non si sarebbe dimostrato come uno sportivo dovrebbe essere. Infatti a suo avviso la reazione con tanto di spintone non depone a favore dell’atleta. Mirko ha poi affermato che nessuno deve permettersi di spintonare gli altri.

Riguardo questo argomento il fidanzato della Goria ha affermato che magari Montano non andrebbe squalificato, ma che la reazione non è affatto giustificabile. Alla domanda se secondo lui Aldo e Alex possano essere “vittime” di una strategia di Gianmaria ha subito detto di essere scettico. Secondo Mirko Antinolfi non sarebbe in grado e che probabilmente lo sportivo e l’attore non si erano simpatici neanche prima. Loro erano legati solo dall’amicizia comune con Manuel Bortuzzo.

Infine riguardo la sua amicizia con Soleil Mirko afferma che i due sono molto vicini e si spalleggiano ma che dovrebbero essere un po’ più aperti nei confronti degli altri altrimenti potrebbero essere isolati. La ragazza a detta del videomaker è molto attraente e secondo lui fra i due c’è una certa affinità, ma comunque Alex ha una moglie da tutelare e potrebbe aiutare stare un po’ più in mezzo agli altri.

Sempre riguardo Soleil ha aggiunto che la bella gieffina avrebbe fatto incattivire il suo amico. Interrogato sulle nomination il ragazzo si dice abbastanza sicuro che ad uscire non saranno ne Jo Squillo ne Gianmaria Antinolfi ma probabilmente Nicola Pisù a causa della sua debolezza. Infine Gancitano ha affermato che escludendo Alex Belli gli piace molto Davide Silvestri per la coerenza dimostrata.