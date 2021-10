Ogni anno al GF Vip, il seguitissimo reality show condotto con grande capacità da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci regala degli scoop riguardanti personaggi esterni alla casa. In questa edizione sono già molti i personaggi tirati in ballo dagli inquilini del GF Vip.

Fonte Studio GF Vip

E’ passata tutt’altro che inosservata una storia raccontata da Giucas Casella poco dopo l’inizio della trasmissione. In quella occasione l’illusionista aveva raccontato che da giovane intorno ai 25 anni viaggiava molto. Lavorava in teatri facendo spettacoli. Ad un certo punto si era stancato e voleva lasciare la sua professione e cambiare radicalmente vita. A farlo desistere sarebbe stato un certo Peki D’Oslo.

Un nome che detto così sembra sconosciuto. Giucas però aveva raccontato che quello era il nome di Amanda Lear quando ancora era uomo. L’illusionista ha continuato dicendo che lei l’aveva convinto a non smettere in quanto bravissimo e quindi a continuare con ancora più voglia. Infine ha terminato dicendo quanto erano state importanti le parole di Amanda Lear per continuare nel suo lavoro.

Sentita questa notizia veramente incredibile Alfonso Signorini aveva provato ad indagare oltre ottenendo praticamente nulla. Giucas infatti aveva subito detto di non ricordare di aver detto certe cose e che poi erano passati tanti anni quindi di non ricordare nulla. Subito dopo era calato il silenzio su questa vicenda. In seguito il tutto è ritornato sotto i riflettori perché Amanda Lear ha risposto alle parole del concorrente del GF Vip.

Lo ha fatto attraverso il giornale “Rolling Stone”. Nell’intervista ha prima chiesto se l’illusionista avesse veramente detto quelle cose. In seguito ha affermato di non conoscere nessun Giucas Casella, di aver avuto un fidanzato che aveva come cognome Casella, Manuel. In questo modo ha chiuso la polemica. Vedremo se in futuro i protagonisti di questa vicenda torneranno di nuovo sull’argomento.