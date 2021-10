Come ogni anno colpi di scena a non finire al GF Vip, il reality show condotto in maniera encomiabile dal grande Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata. Anche questa edizione non è da meno. Un ruolo importante in questo ambito è sicuramente ricoperto dalla esplosiva Francesca Cipriani.

Numerosi sono stati gli episodi che hanno visto protagonista l’ex “Pupa”. Ultimo in ordine di tempo è stato il nuovo incontro con il fidanzato Alessandro. Al ritorno da questo ricongiungimento temporaneo, la giunonica ragazza ha come al solito dato di matto. Durante questa “performance” ha cominciato ad abbracciare alla rinfusa ed in maniera irruenta gli increduli inquilini della casa.

A farne le spese è stato l’incolpevole Giucas Casella. Difatti con un movimento a dir poco maldestro Francesca ha tirato inavvertitamente i capelli corvini del povero malcapitato. L’illusionista in preda ad un forte dolore ha più volte urlato: “Mi fai male!!! Che c’entro io?”. Visibilmente dolorante il famoso concorrente è stato “soccorso” dagli altri sbigottiti e divertiti compagni del GF Vip.

Ma la Cipriani non si è limitata solo a questo. Difatti quando Alfonso Signorini l’ha invitata all’incontro con il suo fidanzato è partita a razzo provocando altri danni. Vittima una porta che è stata rotta dalla travolgente e maldestra ragazza che ha oltretutto bloccato la chiusura dell’occhio del GF. Questi accadimenti l’hanno resa protagonista indiscussa dell’ottava puntata dell’amatissimo reality.

I giorni scorsi la prosperosa concorrente più volte aveva rischiato la crisi di nervi. Le coinquiline in questi casi hanno dovuto faticare non poco a trattenerla. Il tutto è provocato sicuramente dalla lontananza forzata dal suo amato ma anche le voci di un presunto flirt di quest’ultimo con l’inquilina Soleil Sorge avevano scatenato in lei forti dispiaceri. Aspettiamo ulteriori sviluppi e colpi di scena.